Het is nu al suikermaxdag: deze producten voor kinderen bevatten bizar veel suiker

Koken & etenEen feestdag is het allerminst, maar vandaag is het ‘suikermaxdag’. Dat is de dag waarop kinderen tussen de 4 en 8 jaar al genoeg suiker hebben binnengekregen voor het hele jaar, gemeten naar de maatstaven van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Je hebt Vaderdag en Moederdag en nog een hele serie andere feestelijke dagen door het jaar heen. Maar vandaag is het Suikermaxdag, de dag waarop Foodwatch aandacht vraagt voor de hoeveelheid suiker die kinderen verorberen. Voor elke leeftijdscategorie is die datum anders, maar de jongsten zijn het eerst aan de beurt. Woordvoerder Elif Stepman. ,,Niet echt iets om vrolijk van te worden.” Vorig jaar besteedde Foodwatch voor het eerst aandacht aan het probleem.

,,Als je kijkt naar de maatregelen die de overheid neemt om de suikerconsumptie te laten dalen, dan zie je dat deze zwak zijn", aldus Stepman. ,,Alleen met goede maatregelen kun je overgewicht tegengaan. Bovendien zijn de doelstellingen vaag geformuleerd.”

Vrije suikers

De meetlat die Foodwatch hanteert, is de richtlijn die de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 publiceerde. Hierin geeft de WHO de sterke aanbeveling om maximaal 10 procent van je dagelijkse energie uit ‘vrije’ suikers te halen. Beter nog zou zijn: 5 procent. Dat zou voor extra gezondheidsvoordelen zorgen.



Kinderen van 4 tot 8 jaar consumeren relatief het meeste vrije suikers, bijna twee keer zoveel als de WHO adviseert als maximum. Hun suikermaxdag valt voor hen daarom het vroegst in het jaar: al op 8 juli hebben zij hun maximaal aanbevolen jaarhoeveelheid op. Dit betekent dat kinderen van 4-8 jaar (gebaseerd op cijfers van het RIVM) gemiddeld 19,25 procent van hun calorieconsumptie uit vrije suikers halen, in plaats van de aanbevolen 10 procent. In het algemeen geldt: hoe jonger, hoe groter het suikerprobleem. 9 op de 10 jongeren (7-18 jaar) en 6 op de 10 volwassenen (19-69 jaar) overschrijden de norm van 10 procent, zo blijkt uit de meest recente voedselconsumptiepeiling van het RIVM die Foodwatch aanhaalt.

Quote Volkoren­gra­nen­rin­ge­tjes met honing en verrijkt met vitaminen en ijzer. Klinkt relatief gezond? Er zit 27 gram suiker in 100 gram product Foodwatch De waakhond van de voedingsindustrie is bezorgd over de resultaten tot dusver. ,,De ambitie van het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 is het terugdringen van het percentage kinderen en jongeren (tussen de 4 en 18 jaar) met overgewicht tot maximaal 9,1 procent in 2040 terug te dringen", aldus Stepman. ,,Maar nu zien we dat er sprake is van een stijging: in 2019 was het percentage jeugdigen zelfs hoger dan in 2018 (13,2 procent tegenover 11,7 procent).”

Met jongeren die obesitas hebben gaat het iets beter (van 2,7 procent naar 2,1 procent). ,,Maar het zijn mooie ambities maar vooral woorden, geen daden", schetst Stepman. RIVM keek in 2018 naar de mogelijke impact van de voorgestelde maatregelen in het Preventie Akkoord. Die schoten tekort, aldus Stepman. ,,Maatregelen die volgens het RIVM wél effectief kunnen zijn – zoals het wettelijk herformuleren van productsamenstelling, minder ongezonde producten aanbieden en prijsbeleid – worden niet of in beperkte mate ingezet.”

Wat ook niet helpt: kleurrijke plaatjes, dieren en figuren op de verpakking lokken kinderen naar suikerrijke koekjes, snoepjes en ontbijt, signaleert Foodwatch, zoals een aapje bij Kellogg’s en een eenhoorn bij Danone. Zulke ‘branded characters’ zijn niet verboden, terwijl stripfiguren of bekende animatiefiguren uit tekenfilms en games dat wel zijn. Dat zorgt volgens Foodwatch voor ‘drama in de supermarkt of suikerbommen op het bord’. Voer gewoon een suikertaks in, zegt de organisatie daarom, en maak een einde aan alle kindermarketing.

Voorbeelden van producten voor kinderen waar veel suiker in zit:

Kellogg’s Honey pops

Foodwatch: ‘Volkorengranenringetjes met honing en verrijkt met vitaminen en ijzer. Klinkt relatief gezond? Er zit 27 gram suiker in 100 gram product. Kinderen in de leeftijd 4-8 jaar krijgen met 1 portie van 30 gram al 23,1 procent van de dagelijks door de WHO bepaalde maximaal aanbevolen hoeveelheid vrije suikers binnen. Voor volwassen vrouwen is dit 16,2 procent en voor mannen 12 procent.’

Volledig scherm Ziet er gezellig uit, bevat veel suiker. © Kellog's

Verkade Sultana bosvruchten

Foodwatch: ‘Volgens producent Verkade: “dit krokante tussendoortje is heerlijk, voedzaam en zit boordevol lekkere bosvruchten, rozijnen en krenten.” Daarbij krijgen kinderen, volwassen vrouwen en mannen met drie Sultanta’s uit één pakje respectievelijk 37,4 procent, 26,2 procent, en 19,4 procent van hun maximale dagelijkse suikerinname binnen.’

Volledig scherm Koekjes voor mee naar school? Foodwatch vindt ze erg zoet. © Verkade

Danone Af en toetje

Foodwatch: ‘Je moet het Danone nageven: ze snappen kindermarkering als geen ander. Vrolijke kleuren, chocolade bolletjes, een sprookjesfiguur met grote ogen. Het appelleert allemaal aan zaken die kinderen moeilijk kunnen weerstaan. ‘Af en toetje’ scoort met 13,6 gram suiker in een mono-verpakking van 120 gram echter 38,7 procent van de maximaal dagelijks aanbevolen hoeveelheid suiker voor kinderen. Een gekleurde suikerbom.’

Volledig scherm Af en toe zit in de naam. Misschien niet onterecht, aldus Foodwatch. © Danone

Volledig scherm Appelsap, maar vooral suiker. © AH AH Basic Juicy Apple

Foodwatch: ‘Vruchtensap beter dan al die frisdrank en energy drinks? Vergeet het maar. Suiker is suiker. En in de AH Basic juicy apple zit per pakje van 220 ml maar liefst 22 gram suiker. Voor kinderen is dit 62,9 procent van hun dagelijkse max. Voor vrouwen 44 procent en voor mannen 32,6 procent. Zeer opvallend dat er hier geen ingrediënten op de verpakking staan, behalve: appelsap uit concentraat.

Mars Wrigley Twix

Foodwatch: ‘Als we de marketeers mogen geloven dan is Twix een tussendoortje dat perfect is om te delen met je vrienden en familie. Mijn advies zou dan wel zijn om één pakje met twee Twix-repen met je hele familie te delen, want hierin zit voor mannen 36,3 procent, voor vrouwen 49 procent en voor kinderen maar liefst 70 procent van het dagelijks aanbevolen maximum aan vrije suikers. 49 gram suiker per 100 gram product!’

Salade met kip dan maar? Hier zie je hoe je die maakt: