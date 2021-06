Het gedicht van Hans Warren ‘Thuiskeer in Zeeland’ beschrijft goed mijn Zeelandgevoel

Tien jaar lang elke week een andere kaas: ‘Blijf niet hangen in de gedachte dat de kaas stinkt’

12 juni Of de kaas nou stinkt, rot, het zuur van maden bevatten, keihard of juist zacht is, de komende tien jaar verrast de Rotterdamse wijnbar Walsjérôt haar gasten elke week met een nieuwe kaas uit alle uithoeken van de wereld. Dat is de belofte van eigenaar Jelle Stelpstra die zijn vorige week voltooide kaascursus met zijn klanten wil delen. ,,Kazen zijn vaak oude producten met een verhaal.’’