Herstellen van marathon (of andere grote inspanning)? Een banaan is geen gek idee

Een nieuwe studie vergelijkt de effecten van koolhydraten die bij sport worden gebruikt. Er kwam uit dat de banaan, met zijn natuurlijke verpakking, een vergelijkbare of zelfs betere effecten heeft dan sportdranken. De resultaten van een onderzoek van de North Carolina Research Campus of Appalachian State University in Kannapolis zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

De onderzoeker vroegen twintig competitieve fietsers (mannen en vrouwen) om een heftige 75 kilometer lange tocht te maken. Gedurende een rit dronken ze alleen water. Tijdens andere ritten dronken ze water en daarbij elk half uur een sportdrank of een halve banaan, zo schrijft The New York Times. Uit eerdere onderzoeken bleek dat atleten minder ontstekingen hadden in hun lichaam na het eten van bananen dan na het gebruik van sportdranken.

De gedachte vooraf was dat fruit, naast suiker, ook andere natuurlijke stoffen bevatten die invloed hebben op de prestaties van sporters en op hun herstel. Bananenmerk Dole droeg financieel bij aan de beide onderzoeken. Ze hadden geen invloed op de manier waarop het onderzoek werd uitgevoerd of de tekst van het artikel, stellen de wetenschappers.

Enzym

Zij namen bloed af voor de work-out, direct erna opnieuw en daarna nog een paar keer binnen een tijdspanne van 45 uur. Het bleek vooral het water te zijn dat zorgde voor meer ontstekingsverschijnselen, terwijl dat bij fruit en sportdrank veel minder speelde. Een verschil vonden de wetenschappers wel in een enzym in het bloed als de sporters banaan hadden gegeten. Hoe minder van dit enzym (met de naam COX-2) in het bloed, hoe minder ontstekingsverschijnselen. Zoals ibuprofen ook ontstekingsremmend werkt, aldus een van de onderzoekers.

Het is nog niet duidelijk hoe het fruit zorgt voor deze effecten. Net zoals onduidelijk is of een halve banaan de ideale hoeveelheid is om te eten. Vooral omdat de sporters een beetje last kregen van een opgeblazen gevoeld. Het idee is nu om een vergelijkbaar onderzoek te gaan doen met andere soorten fruit. Of wellicht dadels. Tot die tijd, vinden de onderzoekers, is banaan een goede optie.