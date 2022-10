Hengel jij je theezakje altijd door het hete water? Dit is waarom je dat beter niet kunt doen

Wat Eten We Vandaag: Roti met kip, sperziebo­nen en aardappe­len

Roti is een hartige pannenkoek; In Suriname wordt deze vaak gevuld met aardappelen, ei, masala en kousenband. Kousenband is verkrijgbaar bij de toko, maar kun je ook vervangen door sperziebonen.

