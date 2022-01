Help je darmen en maak goedkoop je eigen probiotica

Zo maak je zelf yoghurt: Zelf yoghurt maken is echt kinderlijk eenvoudig. Het enige dat je nodig hebt, is een pak houdbare melk, een scheut yoghurt uit de winkel en een thermosfles. Ik vroeg foodwriter Meneer Wateetons om advies: ,,Zet het een nacht weg bij een temperatuur van 40 graden en je hebt je eigen yoghurt.” Yoghurt uit de winkel is maar saai. De foodwriter verkoopt daarom yoghurtstarters waarmee je de gekste soorten maakt, zoals slijmerige Finse Viili.



Zo maak je je eigen Vifit: Meneers Finse verwenyoghurt is heerlijk, maar liters krijg ik niet weg. Daarom verving ik de yoghurt door Yakult. Inderdaad, een nacht later had ik mijn eigen probiotische drankje. Voordeel: minder suiker, dus gezonder en de smaak is neutraler. Uiteraard, dat laatste is persoonlijk en wellicht zijn er mensen die vloeibare winegumdrank wel lekker vinden. Een van de experts fluisterde me in dat je het best Vifit kunt gebruiken, in plaats van Yakult of Activia. Vifit bevat de o-zo-gerespecteerde bacteriestam LGG.



Zo maak je een homemade probioticum: Die LGG zit ook in de capsules van Vitals. Ik koos voor dit merk omdat ze stammen van de Deense probioticaspecialist Chr. Hansen gebruiken. TNO en Artis Micropia riepen Vitals uit tot beste probioticum. In plaats van yoghurt of Yakult opende ik een capsule, roerde die door de melk en inderdaad: een nacht later was de waterdunne melk veranderd in een dikke, lobbige drank. En het is nog lekker ook.