Helft eten in supermarkt slecht voor kinderen: met deze tips eet je kroost wél gezond

Wat Eten We Vandaag: Pandan spekkoek

10:00 Wie wel eens een toko binnenstapt, vindt met een beetje geluk deze Indische ‘laagjestaart’ liggen. Spekkoek wordt, laagje voor laagje, in de oven afgebakken. Dit is een tijdrovende klus maar is het dubbel en dwars waard.