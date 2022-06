Heineken, De Klok of Schultenbräu: wie proeft het verschil?

met videoHeineken kondigde een fikse prijsstijging van het bier aan in zowel de supermarkt als de horeca. Zijn er nog goedkopere alternatieven en proef je het verschil tussen een A-merk of een budgetbiertje eigenlijk wel?

Het is een bekende activiteit onder jongeren: zet tien verschillende biermerken op tafel en proef geblinddoekt welk merk je drinkt. Het blijkt keer op keer veel lastiger dan gedacht. Zelfs verstokte fans van een bepaald merk blijken hun ‘eigen biertje’ er slechts zelden tussenuit te pikken. En dat ‘gore budgetbiertje’? Dat wordt opeens heel goed beoordeeld.

,,Blind proeven blijkt zo veel moeilijker dan gedacht. Het verschil tussen Grolsch en Heineken proef je wel, maar er zijn ook zoveel pilsmerken die heel dicht bij elkaar liggen qua smaak. De eerste slok neem je met je ogen’’, zegt Thomas Wijns, zytholoog, oftewel bierkenner en oprichter van de Bierbalie.

Quote De eerste slok neem je met je ogen Thomas Wijns, zytholoog Het roept de vraag op of consumenten wel zo trouw blijven aan hun biermerk, zeker nu Heineken aankondigt de prijzen fors te verhogen. De horeca betaalt gemiddeld 5,8 procent meer voor de inkoop. De inkoopprijs voor supermarkten stijgt vergelijkbaar. En een groot deel daarvan gaat de klant naar verwachting uiteindelijk voelen in zijn portemonnee. Andere bierbrouwers willen niets kwijt over mogelijke prijsstijgingen, maar volgens Stef Driessen, analist bij ABN Amro, kunnen zij niet achterblijven met prijsverhogingen.

Hogere kosten

,,Dat speelt ook bij andere brouwers’’, zegt Driessen. De aanleiding van de prijsverhoging bij Heineken zijn hogere kosten op meerdere vlakken: grondstoffen, vervoer en loon. ,,Ik heb niet de indruk dat de brouwers een slaatje proberen te slaan uit deze situatie. Sommige prijzen voor grondstoffen zijn nog extremer gestegen dan de prijsverhogingen die nu worden doorgevoerd, zoals de prijs voor tarwe, die met 50 procent steeg.’’ De oorlog in Oekraïne speelt brouwers parten, onder meer omdat dat land een grote graanproducent is.

Deze prijsstijging van Heineken volgen op meerdere prijsstijgingen, ook van andere brouwers zoals Ab Inbev (Jupiler, Hertog Jan) en Swinkels (Bavaria). Desondanks ziet ABN Amro voorlopig dat nog altijd veel wordt besteed in de horeca. In restaurants werd in mei 2022 19 procent meer gepind dan in mei 2019. In de cafés was er zelfs een stijging van 28 procent in dezelfde periode.

Het is volgens Driessen aannemelijk dat ook B-merken in prijs zullen meestijgen: ,,Kleinere merken hebben doorgaans wat minder inkoopmacht. Wel kan ik me voorstellen dat bij hen een groter deel van de kostenstijging uit de eigen marge komt omdat ze minder vaak de ondernemer aan zich gebonden hebben met financiering, onderverhuur of geleasede tapinstallaties.’’

Quote Schulten­bräu wordt in de brouwerij van Bavaria gebrouwen. En het scheelt nog echt veel Minke van Kuijen, Gierige Gerda

B-merken

Wie op de centen moet letten, grijpt nog steeds sneller naar B-merken, weet ook Minke van Kuijen, online bekend als Gierige Gerda. ,,Vorig jaar mocht je nog stunten met bier, maar dat is voorbij. Over smaak kun je oorlogen voeren, maar ik zie dat veel mensen de merken van de budgetsupermarkten kiezen, zoals Schultenbräu van Aldi of Kordaat van Lidl. Amstelfans moet je geen Bavaria voorzetten, maar B-merken zijn vaak lekkere bieren. Schultenbräu wordt in de brouwerij van Bavaria gebrouwen. En het scheelt nog echt veel.”

Ook stunten de budgetsupers met deze bieren, dus het loont ook om daarop te letten, aldus Van Kuijen. ,,En wat ik ook zie bij de vriendengroep van mijn vriend is dat ze De Klokbier drinken. Dat is van Grolsch. Het is een beetje een cultding. Het wordt veel gedronken door Polen, maar nu is het hip. Een beetje zoals Schultenbräu dat werd door New Kids. Het is schijnbaar heel goed bier.”

Volledig scherm Volgens bierambassadeur Rick Kempen hoeft de consument niet op kwaliteit in te leveren. © Videostill