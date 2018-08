Heel Zeeland ligt op je bord bij Napoleon in Hulst

column margot verhaagen Oog

28 juli Laatst kwam de verwarmingsmonteur iets repareren aan de cv-ketel. Hij arriveerde al vroeg, dus ik had nog niet kunnen bedenken hoe hij zou kijken naar de rommel her en der in huis. Vuile vaat op het aanrecht, kranten, maar ook de niet gewassen ramen, en naar de was die bij ons in de kelder hangt, waar tevens de cv-ketel staat.