Héél Holland kweekt: Utrechtse brouwerij laat mensen zelf hop kweken voor in hun bier

Edwin uit Goes is de topman van IJscuypje: ‘In coronatijd kwamen sommige gezinnen twee keer per dag langs’

29 april Edwin de Koeyer (50), de grote kracht achter de 22 vestigingen van IJscuypje, is een ‘oneindige ideeënbron’. De geboren Goesenaar (‘van huis uit ben ik een visboer, uit Yerseke’) is non-stop bezig, de getallen laat hij over aan anderen. ‘Ik ben echt een ouderwetse zuivelman.’ Inmiddels is hij de grote man achter 22 ijswinkels in Amsterdam en omgeving.