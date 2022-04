Heel Holland Bakt-jury blijft Brits beleefd, zelfs bij het droogste koekje: ‘Kopje thee erbij’

Koken & EtenDe Britse aflevering van Heel Holland Bakt draaide niet om Pasen maar om Engeland. Er verbrandden daken, een telefooncel viel in duigen en van de ananascakejes was er geen uitschieter naar boven, zoals de jury het uitdrukte.

Een slordig gemaakte cake? Een héél donkere karamel? Scheve muren van je toren of huis van peperkoeken? De jury van Heel Holland Bakt ziet alles, maar brandt niemand af. Ook in de aflevering waarin Engeland centraal stond bleven Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven galant in het beschrijven van de fouten.

,,Het is niet de bedoeling dat het cakeje er zo uitziet", was de gematigde toon van Van Beckhoven over de mislukte pineapple upside-down cakes van kapster Inge. Ze eindigde als laatste in de technische ronde met haar donker uitgevallen exemplaren van de omgekeerde minitaartjes, waarin een schijf ananas en een kers is verwerkt. De kokos zat er helemaal omheen in plaats van alleen aan de zijkant. De beste exemplaren waren die van Juliaan bij wie de jury weliswaar klontjes in het beslag vond, maar de anderen waren nog iets minder goed.

Quote Je deeg is heel lekker maar ik heb moeite met je vulling Janny van der Heijden

Het lastige van de technische ronde is dat de bakkers zich niet kunnen voorbereiden. Het waren vorige week chocoladebiscuits die de kandidaten tot wanhoop dreven. Ze krijgen telkens ingrediënten en een vage omschrijving van wat er ongeveer moet gebeuren. Helemaal anders is dat bij de andere twee opdrachten. Neem de pie. Echt Brits en ze mochten er alle kanten mee op: hartig, zoet: als hij maar een dakje had. Bij deze opdracht streste Inge, want haar dakjes kwamen erg donker de oven uit. Opgewekt begon ze opnieuw, maar de nieuwe kreeg ze niet gaar. Toch was hij volgens Van der Heijden 'echt niet zo slecht'. Ook omdat de bodem van haar biervulling de hartige taart niet te vochtig had gemaakt.

Zo aardig was de jury ook bij de appelkersenpie (meer een vlaai, vond Van Beckhoven) van Juliaan. De machinebouwer had in het gevecht tegen het vocht - niemand wilde een soggy bottom, oftewel een zompige bodem - veel sap uit zijn vulling geperst. ,,Je deeg is heel lekker, maar ik heb moeite met je vulling", zei Van der Heijden. ,,Veel smaak is eruit.” Van Beckhoven leek het een saai resultaat te vinden, maar omschreef het baksel met ‘het mag wat spannender’.

De tekst gaat verder onder de tweet waar André van Duin de jury op de vingers tikt omdat ze het decor opeten.

Met hun commentaar doet de jury recht aan de inspanningen van de bakkers, die met hart en ziel stonden te bakken. Is iets slordig? Dan ‘mag het iets meer finesse’ krijgen. En bij alle typisch Britse gebouwen die ze maakten wisten Van Beckhoven en Van der Heijden wel iets positiefs te melden. Een gortdroge peperkoek van Zeinab kun je het best eten met een kopje thee, zei Van der Heijden. En de toren van Inge ‘had wel wat netter gekund’.



Als de uitwerking prut mocht zijn, dan is het wel ‘een supergoed idee’. Dat laatste zei Van Beckhoven over de rode telefooncel van de Vlaamse Tom die vlak voor het einde één wand in stukken liet vallen. Het oordeel viel overigens goed uit. Van der Heijden: ,,Ik vind hem er leuk uit zien.” ,,Hangt er ook een pislucht in?” wilde presentator André van Duin nog weten, waarop iedereen besmuikt lachte. ,,Dat hoort er wel een beetje bij.” Dat was gelukkig niet het geval.

Donkere karamel maar Enzo’s cakejes waren mooi

Onder de zes kandidaten zit een grote middenmoot. Ook al zo’n aardige manier om te zeggen dat er niet veel toppers bij zijn. Zo’n topper was deze week illustrator Enzo. Hij had weliswaar een veel te dikke vanillesaus gemaakt bij zijn ananascakejes én zijn karamel was te donker, maar zijn taartjes zagen er mooi uit volgens de jury. Hij kreeg veel lof toegezwaaid over zijn Downtown Abbey-gemberkoekhuis. ,,Heel fraai en heel gedetailleerd met al die ruitjes. Knap gedaan.” Meestal is de gemberkoek niet zo heel lekker, maar deze kon er ook nog eens mee door. Zijn pie - een rode postzegel met het profiel van de Queen erop - viel ook al in de smaak: krokant deeg, leuk bedacht en de chutney deed het goed met de korst.

Enzo, die allicht in het voordeel was met zijn Britse oma, kreeg de eer de speld te mogen pakken voor de meesterbakker van de week. ,,Ik denk dat ze heel trots zou zijn geweest”, zei Enzo over haar. Afvaller was de kleurrijke kapster Inge. Ze zag het zelf al aankomen, zei ze. ,,Maar 't is goed hoor.”

