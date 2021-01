Heel Holland Bakt: ‘Dit gaat een klassieker worden’

Zeevishan­del Cash and Carry in Vlissingen is nu ook traiteur

14 januari Zeevishandel Cash and Carry uit Vlissingen staat bekend om de dagelijkse aanvoer van verse vis, zo van de visafslag. Sinds kort hebben ze echter een heuse traiteur in huis met ambachtelijke producten die nog niet in de omgeving van de winkel verkrijgbaar zijn, maar wel iets toevoegen aan het assortiment.