Hebben we straks alleen nog keuze uit blauw (AH) of geel (Jumbo)?

Hoe ziet het huidige supermarktlandschap eruit?

In vergelijking met onze buurlanden kent Nederland nog steeds een divers aanbod aan supermarktformules. In België, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk maakt een handvol ketens de dienst uit. Ruimte voor regionale spelers is er amper. Dat is bij ons een ander verhaal. Zo is Poisz een relatief grote partij in het noorden van het land, Jan Linders is beeldbepalend in Limburg en familiebedrijf Deen is stevig geworteld in Noord-Holland.