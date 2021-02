Havermelk in een paar jaar tijd enorm in populariteit gestegen

Uit een analyse die ABN Amro vandaag publiceert blijkt dat havermelk enorm is gegroeid. ,,Sojamelk was de belangrijkste plantaardige melkdrank, maar havermelk is nu de belangrijkste in het schap geworden’’, aldus Nadia Menkveld, onderzoeker bij de bank. ,,Het aandeel van haver ten opzichte van andere plantaardige ingrediënten, zoals soja, amandel of rijst, steeg van 9 procent in 2017 naar 34 procent in 2020. Hiermee haalde haver soja in als belangrijkste ingrediënt voor plantaardige zuiveldranken. Dat heeft vooral te maken met de populariteit van de producten van Oatly. Het Zweedse bedrijf, dat alternatieve zuivel verkoopt in meer dan twintig landen, waaronder Nederland, aast op een notering aan de aandelenbeurs in New York.