Harde strijd tegen vernietigend en superbesmettelijk tomatenvirus werpt eindelijk vruchten af

Zuurkool uit Kamperland is hartstikke gezond: ‘Een soort Yakult, maar dan met Nederland­se groente’

23 oktober KAMPERLAND - De weerstand op peil houden is belangrijk als de temperatuur zakt. Niets helpt dan beter dan verse groenten als witte, rode, savooie- of zuurkool. ,,Zuurkool is net zo gezond als Yakult”, zegt Coby Sandee van Verscentrum Sandee in Kamperland.