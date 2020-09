Happy Meal als wapen tegen ontlezing tijdens Kinderboekenweek

Voor sommige kinderen zal het even slikken zijn. Geen robothondjes, dansende Disneyfiguren of andere speeltjes in hun Happy Meal, maar een boekje.

Tijdens de Kinderboekenweek, van 30 september tot en met 11 oktober, stopt McDonald's in ieder Happy Meal een leesboekje uit de serie Avonturen van de Boomtop-tweelingen van auteur Cressida Cowell. In samenwerking met de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) hoopt de fastfoodketen dat kinderen hierdoor het lezen gaan (her-)ontdekken.

Minder lezen

Hard nodig, want uit meerdere onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen veel minder boeken lezen dan vroeger. Zo constateerde de Onderwijsinspectie vorig jaar dat de leesvaardigheid van 35 procent van de basisschoolleerlingen niet voldoende is.

,,Hóe bereiken we onze doelgroep dan wel? Nou, door ze op te zoeken bij McDonald's. Zij ontvangen elke week meer dan 3 miljoen gasten, onder wie veel families met kinderen. Een deel zal hopelijk de smaak te pakken krijgen na het lezen van de boekjes’’, aldus Eveline Aendekerk, directeur van Stichting CPNB, de organisator van de Kinderboekenweek.

Volledig scherm De speeltjes van Happy Meal door de jaren heen. Na de Kinderboekenweek zijn ze weer terug. © McDonald's

Volgens Aendekerk is het belangrijk lezen zo laagdrempelig mogelijk te maken. ,,Daarom zijn we blij met de samenwerking met McDonald's. De nadruk moet liggen op leesplezier. Als we via deze Happy Meal-actie kunnen bereiken dat ouders hun kinderen vaker gaan voorlezen of de gang naar bibliotheek of boekhandel maken, dan is dat pure winst.’’

Maartje Overmars, hoofd Marketing bij McDonald's Nederland, is niet bang dat een deel van de kinderen de Happy Meals links laat liggen als er geen speeltje in zit. ,,Elk kind is blij met een cadeautje, dat geldt zeker ook voor een leesboekje. Sinds vorig jaar kunnen onze jonge gasten al kiezen tussen een speeltje of een boekje.’’

Ook al kiezen de meesten liever het speelgoed, McDonald's heeft inmiddels 900.000 boekjes uitgedeeld. Ouders hoeven volgens Overmars niet bang te zijn dat de leeswerkjes meteen onder de vetvlekken van mayonaise of hamburger zitten; ze zijn verpakt in plastic en vanaf volgend jaar in papier.

Negatieve reacties

Bij het CPNB verwachten ze dat niet iedereen even gelukkig zal zijn met de Happy Meal-actie. Aendekerk: ,,Er zullen ongetwijfeld negatieve reacties komen over fastfood. Vorig jaar hadden we dat ook aan de hand met het lied voor de Kinderboekenweek. In dit lied, geschreven door Jochem Myjer en Tjeerd Oosterhuis, gaat het over het genot van pizza, pasta en patat. Daar kwam meteen kritiek op, maar iedereen eet toch weleens een frietje? Hoe mooi is het dan als je er ook nog een boek bij krijgt. Als we doen wat we altijd doen, dan krijgen we wat we altijd krijgen. Zeker met de verontrustende cijfers over ontlezing is het tijd om uit een ander vaatje te tappen. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het effect van deze stunt.’’

Volledig scherm Tijdens de Kinderboekenweek zitten er zes verschillende leesboekjes van de Boomtop-tweelingen van schrijfster Cressida Cowell als cadeautje in de Happy Meals van McDonald's. © McDonald's

Om het lezen ook na de Kinderboekenweek te stimuleren, wil McDonald's in samenwerking met het CPNB voorleesmiddagen organiseren, luisterboekjes uitbrengen en nog meer boeken uitdelen. Ook verkent CPNB hoe met steun van een game-ontwikkelaar de gamende jeugd kan worden bereikt met leesmateriaal. Aendekerk: ,,Dat project staat nog in de kinderschoenen, maar ook hier hebben we het over een doelgroep die veel minder boeken leest. Juist deze groep willen we kietelen om de leeshonger aan te wakkeren.’’

De 66ste Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober in alle boekhandels en bibliotheken. Thema is ‘En toen?’

Arend van Dam schrijft het Kinderboekenweekgeschenk. Mylo Freeman maakt het Prentenboek.

Volledig scherm Tijdens de Kinderboekenweek zitten er zes verschillende leesboekjes van de Boomtop-tweelingen van schrijfster Cressida Cowell als cadeautje in de Happy Meals van McDonald's. © McDonald's

