Hamstergedrag leidt tot run op uien: lekker lang houdbaar

Koken & etenHet hamstergedrag als gevolg van het coronavirus leidt nu ook tot een run op uien en peen. ,,Mensen kopen massaal uien omdat het een gezond en lang houdbaar product is. Uienbedrijven moeten alle zeilen bijzetten om de supermarkten te beleveren’, zegt Gijsbrecht Gunter van het Comité Uien van het GroentenFruit Huis in de PZC .

Vrachtwagens rijden af en aan bij de Zeeuwse uienbedrijven. Daar wordt ruim vier vijfde van de Nederlandse uien verhandeld. Bij sommige uienhandelaren zoals Monie in Nieuwdorp staan vrachtwagens in de rij te wachten. De vraag is zo sterk gestegen dat bedrijven het bijna niet meer gesorteerd krijgen. Volgens Gunter is het transport geen probleem, ondanks dat supermarkten vaker moeten worden bevoorraad. Het feit dat restaurants zijn gesloten heeft weinig effect op de vraag, omdat de horeca maar een klein segment van de totale afzet beslaat.

De supermarkten slaan nu al meer uien in, aldus De Boerderij, de website van de agrarische sector, eerder deze week. Sommige supermarkten worden tot vijf maal per dag bevoorraad. Dat is merkbaar voor de verwerkers van deze producten. Het coronavirus veroorzaakt een grote vraag en daarom wordt producenten gevraagd snel -en het liefst morgen- te leveren.

Hoe strikt de regels rondom corona ook zijn voor particulieren, de vrachtwagens blijven af- en aanrijden. ,,Grenzen gaan dicht, maar nooit voor voedsel”, zo stelt een uienverwerker, die niet met naam wil worden genoemd. Vooral de gele uien (wit vanbinnen met een lichtbruine schil) zijn populair. De prijs is voor consumenten - vooralsnog - niet gestegen. Volgens Inprijsverhoogd.nl ligt die tussen de 90 cent en de 1,10 per kilo. Thijs van der Tuin voegt daaraan toe dat hij niet verwacht dat de prijs nog gaat stijgen. ,,Niemand wil nu als profiteur overkomen en profiteren van maatschappelijke problemen.”

Groenteboer

De groenteboer is ook populair, zien ze bij website AFG.nl die zich richt op nieuws uit de wereld van groenten, fruit en aardappelen. ‘De consumenten weten de groenteman weer te vinden', meldt de site. Dat komt ook door het hamsteren bij de supermarkten. ‘Omdat de schappen in de supermarkt vaak leeg zijn, is het extra druk bij de zelfstandige AGF-ondernemers.’

Quote De consumen­ten weten de groenteman weer te vinden AFG.nl Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft Nederlanders vanochtend opgeroepen om de komende dagen eens wat vaker naar de groenteboer, notenboer, visboer, bakker of slager te gaan. ,,Dat zijn allemaal mensen die heel hard aan het werk zijn om ons van voedsel te voorzien”, zegt de minister. Vooral de vissers hebben het zwaar rond de coronacrisis. Veel van hen komen van hun boot af en staan opeens oog in oog met nieuwe maatregelen. Daarover staat de minister nauw met hen en de Eurocommissaris in contact.



Volgens de minister gaat er nu veel aandacht naar de supermarkten, ,,maar er zijn ook heel veel andere mensen die prachtige producten verkopen. Laten we daar af en toe eens binnenlopen.”