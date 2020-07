Hamburgers van McDonald's eten we steeds vaker thuis

We eten onze Big Mac steeds vaker thuis op de bank. De populairste hamburger van McDonald's werd vorig jaar 190.000 keer thuisbezorgd en inmiddels worden elke week meer dan tienduizend Big Mac's en duizenden andere maaltijden van de fastfoodketen via koeriers van Uber Eats en Thuisbezorgd.nl afgeleverd. Het bedrijf zet versneld in op uitbreiding van de maaltijdbezorging.

De resultaten van bezorgservice McDelivery zorgen voor blije gezichten bij McDonald's Nederland. Annemarie Swijtink, directeur marketing en communicatie, laat weten dat de omzet van McDelivery het eerste half jaar van 2020 3,5 keer zo hoog lag als in de eerste zes maanden van 2019. ,,Die versnelling heeft voor een groot deel met de coronacrisis te maken. Veel mensen zaten en zitten thuis en laten hun eten graag bezorgen wanneer zij zin hebben in een lekkere maaltijd, maar geen zin hebben om te koken. Met McDelivery spelen wij in op deze behoefte. Het was al een enorme groeimarkt en nu helemaal. Voor ons reden de bezorgservice versneld uit te breiden. Op dit moment bieden 75 van onze 254 restaurants McDelivery aan. Die restaurants zijn te vinden in 25 steden.’’

Afhankelijk

Als het aan Swijtink ligt, komen daar de komende jaren veel filialen en steden bij. ,,We zijn daarbij ook afhankelijk van Uber Eats en Thuisbezorgd.nl. Als zij in een bepaalde plaats niet bezorgen, dan wordt het een lastig verhaal. Maar ook zij groeien door. Wij willen eind dit jaar vanuit 150 bestelpunten onze maaltijden bij de mensen thuis laten bezorgen.’’

Nee, McDonald's is niet van plan het eten zelf te vervoeren. Zo zouden ze geen commissiekosten meer aan Uber en Thuisbezorgd hoeven te betalen, maar dat gaat Swijtink te ver. ,,We zijn tevreden over de samenwerking. We werken met opzet met twee verschillende partijen, ons bereik richting klant is zo een stuk groter. De één heeft de Uber Eats-app op z'n telefoon staan, de ander alleen de app van Thuisbezorgd.nl.’’

Quote Een maaltijd dient na het verlaten van het restaurant binnen tien minuten bij de klant te zijn. Daar zijn we heel strikt in Annemarie Swijtink, McDonald's Nederland

McDonald's heeft als strenge richtlijn dat een maaltijd tien minuten na het verlaten van het restaurant op de plek van bestemming moet zijn afgeleverd. ,,Daar zijn we heel strikt in en we hebben ook gegevens om dat in de gaten te houden. We zijn pas vrij laat, in 2017, begonnen met thuisbezorging. Dat had onder meer te maken met het feit dat we lang op zoek waren naar een manier om maaltijden niet alleen snel, maar ook zo vers mogelijk te bezorgen. Je wilt niet dat iemand z'n frietjes of kipnuggets koud worden. Met de speciale koel- en warmtetassen van de koeriers is dat probleem opgelost en daarnaast hanteren we het principe dat één bezorger één maaltijd bezorgt en dus niet twee of meer. Zo voorkom je ook dat eten afkoelt.’’

Verkoop gekelderd

De Amerikaanse fastfoodketen kreeg net als andere horeca afgelopen voorjaar een tik van de coronacrisis. Gemiddeld kelderde de verkoop in het afgelopen kwartaal met een kwart. De volledige capaciteit van de restaurants kan nog steeds niet worden benut. ,,We zijn op de weg terug, het herstel wordt mede bepaald door de populariteit van thuisbezorging, dat zie je vooral in de VS waar deze service al veel groter is. De bijdrage van McDelivery aan de totale Nederlandse omzet in 2019 bedroeg 1 procent. De totale omzet bedroeg vorig jaar 970 miljoen. Dat was al een verdrievoudiging ten opzichte van 2018. Wij verwachten dat dit percentage de komende jaren stevig zal stijgen.’’

Volledig scherm Sinds 2017 laat McDonald's maaltijden ook bij klanten thuisbezorgen. Dat wordt verzorgd door Thuisbezorgd.nl en Uber Eats. © McDonald's Nederland.

Volledig scherm De Big Mac wordt het vaakst besteld. Op nummer 2: McNuggets. © ANP XTRA

Grolsch wil kratjes bier per drone gaan bezorgen: