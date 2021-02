Gwyneth Paltrow raadt dieet aan om te herstellen na corona. Maar hoe gezond is dat?

Wat Eten We Vandaag: Teriyaki kippenvleu­gels met bloemkool

20 februari Bij dit gerecht zul je gegarandeerd je vingers aflikken. Deze heerlijke teriyaki kippenvleugels worden in de oven bereid met bloemkoolroosjes. Buiten dat het een onwijs lekker gerecht is, heb je er ook nog eens weinig omkijken naar wanneer de kip in de oven zit.