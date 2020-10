‘Grootste Aldi ter wereld’ gaat open in Ruhrgebied

Supermarktketen Aldi opent morgen bij de Duitse stad Duisburg het naar eigen zeggen grootste filiaal ter wereld. Het nieuwe vlaggenschip beschikt over een verkoopoppervlak van maar liefst 1940 vierkante meter, bijna het dubbele van een doorsnee filiaal. Bij de indeling is rekening gehouden met corona, melden Duitse media.

De ‘grootste’ Aldi ter wereld staat officieel in Mühlheim an der Ruhr maar bevindt zich in werkelijkheid bij Dümpten, vlakbij de snelwegen die Duisburg, Oberhausen en Essen met elkaar verbinden en op zo'n 55 kilometer van Venlo.

De supermarkt telt zeven gangpaden in plaats van de gebruikelijke vier. Met een breedte tot 2,5 meter zijn ze breder dan normaal. Dit moet klanten ten goede komen in tijden van corona. Er zijn ook zeven in plaats van vier kassa's en het koelgedeelte is maar liefst 70 meter lang.

De Aldi XXL heeft een aanbod van in totaal 1700 standaardartikelen maar dan in meer varianten dan normaal. Van populaire artikelen staan drie dozen naast elkaar in plaats van één.

Versmarkt

De afdeling AGF (groente en fruit) is ook beduidend groter dan elders, beschikt over een ‘binnentuin’ waar zes verschillende kruidensoorten worden verbouwd, geoogst en verpakt en verkocht, én bevindt zich nu aan het begin van de winkelroute in plaats van de granen en koffie. ,,Daarmee willen we ons profileren als versmarkt’’, verklaarde Tom Ritzdorf (leider filiaalontwikkeling) tegenover Die Welt.

Die profilering verklaart ook de aanwezigheid van een koeling voor bederfelijke en temperatuurgevoelige producten en een broodafdeling met twee ovens, een zelfbedieningsbroodsnijmachine en een extra schap met deegwaren van regionale bakkers.

Concurrentie

Met de grootte en het assortiment van het nieuwe filiaal wil Aldi Süd concurreren met de Duitse supermarktreuzen Edeka, Rewe en Kaufland. ,,Toch blijven we een discountsupermarkt’’, aldus Ritzdorf.

Een doorsnee Aldi-filiaal heeft een winkeloppervlak van 900 tot 1200 vierkante meter maar soms is de verkoopruimte niet groter dan 500 vierkante meter of zelfs nog kleiner.

