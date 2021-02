Grolsch-fanaat bouwt beugelfles van sneeuw: ‘Vrienden verklaren me voor gek’

In een achtertuin in Etten-Leur torent sinds zondag een bijzonder bouwwerk boven de schutting uit. Het is een sneeuwsculptuur van een Grolsch-beugelfles, inclusief opschrift, logo en kenmerkende inkepingen. Handgemaakt, van sneeuw, in Brabant. „Mijn vrienden willen me al jaren aan de Hertog-Jan”, zegt Grolsch-fanaat Edwin van den Ouweland. „Ze verklaren me voor gek, maar no way dat ik wat anders drink dan Grolsch.”