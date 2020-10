Grolsch en Lidl vochten meer dan een jaar om biermerken en dit is de uitkomst

Koken&EtenBierbrouwer Grolsch en supermarktketen Lidl vochten een jaar lang om hun biermerken Kordaat en Kornuit. Het Gerechtshof in Den Haag hoeft wat hen betreft geen uitspraak te doen in de rechtszaak over de biertjes.

Grolsch spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen Lidl toen de supermarktketen het huismerkbiertje Kordaat lanceerde. Bierbrouwer Grolsch vond dat het biertje te veel op haar eigen premium-merk Kornuit leek. Ook de reclame-uitingen, met stoere jonge mannen, deden te veel aan Grolsch’ uitgekiende marketingcampagne denken.

Klemtoon

Grolsch verloor het kort geding, omdat de voorzieningenrechter in Den Haag de overeenkomsten niet zo erg vond. Met name de klemtoon woog daarin mee: die ligt in beide namen op de laatste lettergreep en verschilt wezenlijk in klank.

In juni van dit jaar diende het hoger beroep van die zaak. Het Hof zou in september uitspraak doen, maar beide partijen vroegen uitstel omdat ze inmiddels in onderhandeling waren. Later werd nog een keer uitstel gevraagd.

‘Geen mededelingen’

Vanochtend kwam Grolsch met de volgende mededeling: „Er was een geschil tussen Grolsch en Lidl over de biermerken Kornuit van Grolsch en Kordaat van Lidl. Partijen hebben de strijdbijl begraven. We doen hier verder geen mededelingen over.”



Ook Lidl wenste geen mededelingen te doen over de uitkomst van de onderhandelingen, behalve dan dat is afgesproken dat de supermarktketen het huismerk Kordaat gewoon in de schappen laat.

