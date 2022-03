Gezonde truffelaardappelen uit Kloetinge ideaal voor een lente-menu

Een truffelaardappel is een paarse, langwerpige aardappel die overigens niet naar truffel smaakt. De naam verwijst echt naar het uiterlijk. Ze hebben wel een andere smaak dan gewone aardappelen, eerder nootachtig. Je kunt ze frituren, koken, bakken en pureren en zijn erg gezond. ,,Dat is een mooie bijkomstigheid”, zegt van Nieuwenhuyze. ,,Ze blijken boordevol vitamine C en antioxidanten te zitten. Veel consumenten vinden het schillen van deze aardappelen te lastig en er zitten natuurlijk ook pitten in. Maar wanneer je weet dat ze zo gezond zijn, verandert dat wellicht”, lacht ze.

,,Het is een echte delicatesse. De aardappelen zijn wel wat duurder omdat we alles met het handje moeten doen. Onze zoon Kees heeft ze zelf geplant en gerooid. Dat is arbeidsintensief natuurlijk. Omdat ze dit jaar zo goed gelukt zijn, gaan we nu meer truffelaardappelen planten. We wilden ze eerst in schijfjes en gevacumeerd verkopen, maar dat is eigenlijk zonde. Nadat we ze gefrituurd hadden en met een klein beetje zout aten, bedachten we dat we beter zo kunnen verkopen. De horeca heeft inmiddels al belangstelling getoond.”