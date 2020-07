Gezonde maaltijden uit de airfryer? Deze diëtiste zegt dat het kan

Koken & etenIn het zeer populaire alternatief voor de frituur, de airfryer, bakken veel mensen alleen frietjes. Maar je kunt er ook andere vetarme gerechten in bereiden, zegt de Amerikaanse diëtiste Dana Angelo White. Ze stelde een kookboek samen over gezond koken met de airfryer.

De heteluchtfriteuse is in enkele jaren tijd een geliefd keukenhulpje geworden bij velen. Daarom verschijnen er steeds meer kookboeken over koken met de airfryer, zoals dat van Pieter van Konijnenburg die zijn boek in eigen beheer uitgaf.

Je kunt er vreemde en onverwachte gerechten mee maken, zoals frikandelsushi en paella, maar gebruik hem ook eens om gewoon iets gezonds te maken, suggereert diëtiste Dana Angelo White. De Amerikaanse diëtiste bracht twee jaar geleden het Healthy Airfyer Cookbook uit, dat nu in het Nederlands is verschenen. White schrijft in haar voorwoord dat koken met je airfryer sowieso al gezonder is dan frituren en bakken omdat minder vet nodig is. Bovendien krijgen je gerechten wel dat knapperige van frituren dat je eten zo lekker maakt.



In het boek geeft White recepten voor ontbijt (van frambozen-yoghurtcake tot huevos rancheros), hoofdgerechten (gevulde paprika's, panpizza, pittige kippenvleugeltjes) maar ook bijgerechten zoals frietjes en maisbrood. Bij de snacks staan mini-donuts en chocoladetaartjes. Hieronder drie recepten uit het boek.

Eiermuffins met paprika & rode ui

Over dit gerecht schrijft White: ‘Deze eiermuffins smaken als een echte maaltijdomelet, maar zonder het vettige van boter of olie. Je kunt elke combinatie van groente en kaas gebruiken.’

Ingrediënten

4 grote eieren

½ paprika, fijngehakt

1 el fijngehakte rode ui

¼ tl grof zout

¼ tl versgemalen zwarte peper (plus extra voor erbij)

2 el geraspte cheddar (of belegen kaas)

Bereiding

1. Verwarm de airfryer voor op 200 °C.

2. Klop de eieren los in een grote kom en roer de paprika, ui, het zout en de peper erdoor.

3. Vet twee soufflévormpjes (van 7,5 cm doorsnede) in met bakspray en verdeel het eimengsel erover. Zet ze in de mand van de airfryer en bak ze 8 minuten.

4. Haal de mand uit de airfryer en strooi 1 eetlepel geraspte kaas over elke portie. Bak ze nog 2 minuten.

5. Haal de vormpjes uit de airfryer, zet ze op een rooster en laat de eiermuffins 5 minuten afkoelen. Haal ze uit de vormpjes, zet ze op een bord, bestrooi ze met zwarte peper en serveer.



Volledig scherm Zoetzure zalm. © Kelly Jordon Schuyler

Zoetzure zalm

Zalm zit vol gezonde omega 3-vetzuren en is terecht geliefd vanwege de voedingswaarde. In slechts 20 minuten kun je genieten van deze zoetzure zalm.

Ingrediënten

60 ml sinaasappelsap (liefst vers geperst)

1 el zoutarme sojasaus

1 el ketchup

1 tl rijstazijn

1 tl honing

1 tl maïzena

2 zalmmoten (à 150 g), met huid

snufje grof zout

snufje versgemalen zwarte peper

Bereiding

1. Verwarm de airfryer voor op 180 °C.

2. Klop het sinaasappelsap, de sojasaus, ketchup, rijstazijn, honing en maïzena in een magnetronkom door elkaar. Verhit het mengsel 1 minuut op de hoogste stand in de magnetron en roer de saus door tot deze bindt. Schenk de helft van de saus in een kommetje en bewaar dit voor het serveren.

3. Vet de airfryermand in met bakspray. Bestrooi de zalm met zout en zwarte peper en leg een moot op de huid in de mand. Bak 5 minuten.

4. Haal de mand uit de airfryer en bestrijk de zalm met de helft van de saus, maar draai de moot niet om. Bak hem nog 5 minuten. Herhaal met de andere moot.

5. Haal de zalm uit de airfryer, leg hem op een bord en serveer warm. Geef de rest van de saus erbij als dip.



Volledig scherm Asperges met knapperige prosciutto. © Kelly Jordon Schuyler

Asperges met knapperige prosciutto

Serveer dit fingerfood als hapje vooraf of als eerste gang. Je gasten zullen versteld staan. Koop dunne asperges en dunne plakken prosciutto.

Ingrediënten

12 dunne groene asperges (verwijder de houtachtige uiteinden)

24 dunne plakjes prosciutto



Bereiding

1. Verwarm de airfryer voor op 180 °C.

2. Wikkel elke asperge in 2 plakjes prosciutto.

3. Vet de airfryermand in met bakspray en leg er 2 tot 3 asperges in. Bak ze 4 minuten. Herhaal met de overige asperges.

4. Haal de asperges uit de airfryer en laat ze voor het serveren 5 minuten afkoelen op een rooster.

