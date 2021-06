Gevulde focaccia van Jamie Oliver en 4 andere toprecepten waarmee je je even in Italië waant

Honing van alleen maar Zeeuwse zwarte bes bloesem

11:30 In de garage van Jan Koeman te Kloetinge, ruikt het naar honing en dat kan kloppen. Hij is honing aan het slingeren. Houten raten vol honing draait hij rond in een soort van centrifuge. ,,De honing slingert eruit en is later af te tappen,” zo legt hij uit.