Getest: dit is de beste staafmixer zonder hakmolen

Veel staafmixers kunnen tegenwoordig meer dan alleen pureren en mixen. Ze worden geleverd met extra accessoires, zoals een hakmolen of garde. Maar daar betaal je natuurlijk ook voor. Gelukkig zijn er ook nog simpele staafmixers te koop voor mensen die geen extra’s nodig hebben.

Staafmixers zonder hakmolen en andere accessoires zijn er al voor een tientje. Maar voor dat bedrag koop je geen kwaliteit. Vanaf 3 euro zijn er staafmixers te koop waar je uitstekend mee kunt pureren en mengen.

De Consumentenbond test staafmixers op onder meer babyvoeding pureren, smoothies maken, mayonaise maken, gebruiksgemak en geluid. In totaal zijn er 26 staafmixers zonder hakmolen getest die normaal gesproken goed verkrijgbaar zijn.

In de categorie staafmixers zonder hakmolen doet Bosch het goed. Een staafmixer van dit merk komt als Beste uit de Test. Een andere staafmixer van Bosch is Beste Koop, vanwege z’n gunstige prijs-kwaliteitsverhouding.

Beste uit de Test: Bosch MS8CM6110 MaxoMixx

Prijs: 73 euro

Testoordeel: 8,5

Materiaal voet: RVS

Gardeopzetstuk: Nee

Lengte snoer: 141 cm

Wie graag zelf smoothies maakt, kan met deze staafmixer van Bosch prima uit de voeten. Maar ook pannenkoekenliefhebbers kunnen hun hart ophalen met deze machine, want beslag mixen gaat ook prima met de Bosch MS8CM6110 MaxoMixx.

Maar het allerbeste is dit apparaat toch in mayonaise maken. Wie hem daar voor gebruikt, kan tevreden zijn. De enige beperking zijn de vaardigheden van de kok, aan deze machine zal het niet liggen.

Dit apparaat is eigenlijk overal wel redelijk tot zeer goed in. Hij is erg makkelijk in elkaar te zetten, je kunt hem vrij simpel goed schoonmaken, de bediening is goed en je bergt hem makkelijk op. Bovendien produceert deze staafmixer niet heel veel geluid.

Is er dan helemaal geen minpuntje te noemen? De constructie is misschien niet echt helemaal top, maar nog altijd voldoende.

Beste Koop: Bosch MSM66110 ErgoMixx

Prijs: 33 euro

Testoordeel: 7,8

Materiaal voet: RVS

Gardeopzetstuk: Nee

Lengte snoer: 142 cm

De Bosch MSM66110 ErgoMixx heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dat betekent in de praktijk dat hij, hoewel nog ruimschoots voldoende, een stuk lager scoort dan de Beste uit de Test. Daar staat tegenover dat dit apparaat wel weer een stuk goedkoper is dan de Beste uit de Test.

Net als de Bosch MaxoMixx is deze Bosch ErgoMixx een stil apparaat. Pureren van babyvoeding gaat ook heel behoorlijk, maar vergeleken met z’n duurdere ‘merkgenoot’ kun je er niet van die goede smoothies mee maken. Mayonaise maken gaat weer wel heel goed, zij het ietsje minder dan met de Beste Koop.

Net als de MaxoMixx is deze ErgoMixx makkelijk in elkaar te zetten. En de bediening laat ook weinig te wensen over. Wie niet heel veel geld wil uitgeven aan een staafmixer zonder hakmolen, heeft hier een prima koop aan.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

