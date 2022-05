Getest: Dit is de beste inbouwvaatwasser

De meeste keukens zijn tegenwoordig voorzien van een inbouwvaatwasser. Standaard zijn inbouwmodellen zo’n 80 tot 85 cm hoog en 60 cm breed. Maar er zijn ook hogere en smallere modellen voor als je een afwijkende maat nodig hebt in jouw keuken.

De Consumentenbond test vaatwassers op onder meer (af)wassen, drogen, programmaduur en energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal ruim 100 vaatwassers (vrijstaand en inbouw) getest die goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 60 geteste inbouwvaatwassers komt een model van Bosch als Beste uit de Test. Dit model heeft een gunstige prijs en is daardoor tegelijk ook de Beste Koop. Een ander type van Bosch scoort even goed, maar is iets prijziger. Die is alleen Beste uit de Test.

Beste uit de Test én Beste Koop: Bosch SMV4HAX40N

Deze vaatwasser van Bosch kun je via een app bedienen. Via de app kun je onder meer zien hoe lang een programma nog duurt. En je krijgt advies over de programmakeuze. En met Amazon Alexa kun je de vaatwasser zelfs met je stem bedienen.

Maar het meest belangrijk is uiteraard hoe goed hij wast en droogt. En dat doet hij prima, zowel met het hoofdprogramma als met het ecoprogramma. Vooral drogen doet hij erg goed. Daarnaast is hij zuinig met water en energie.

Ook het gebruiksgemak is goed. Veel van de rekjes zijn inklapbaar en je kunt het bovenste rek in hoogte verstellen. Een lampje dat vlak voor de machine op de vloer schijnt, laat zien of de vaatwasser klaar is. Verder is hij heel stil en heeft hij een goede constructie en afwerking.

Het hoofdprogramma is met ruim 2 uur lekker snel. Het ecoprogramma doet dat een stuk minder goed. Met 4 uur en 3 kwartier duurt dat erg lang. Een ander minpunt is het doseerbakje. Er is wat kracht voor nodig om het bakje te openen. En het vakje voor glansspoelmiddel is aan de kleine kant.

Beste uit de Test: Bosch SGV4HAX48E

Wat betreft de prestaties verschilt deze SGV4HAX48E niet veel van hierboven beschreven SMV4HAX40N. Het grootste verschil is dat dit model niet te bedienen is via een app. Ook kun je hem niet via Amazon Alexa met je stem bedienen.

Maar de machine wast en droogt goed, iets beter dan de SMV4HAX40N. Het hoofdprogramma is snel en duurt zo’n 2 uur. En hij is zuinig met water en energie.

Met het gebruiksgemak zit het ook goed. Net als het eerder beschreven model zijn de lades flexibel in te delen en is hij tijdens het wassen lekker stil. De constructie en afwerking zijn prima in orde.

Ook bij dit model is de lange duur van het ecoprogramma een minpunt. Dat duurt maar liefst bijna 5 uur. Ook heeft het doseerbakje dezelfde minpunten als het model hierboven.

Een ander aandachtspunt is de bediening. Die kan op het eerste gezicht wat onduidelijk zijn.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

