Getest: Dit is de beste airfryer

In een airfryer kun je patat bakken. Omdat je geen frituurvet gebruikt, zijn je frietjes dan minder ongezond. Je kunt er trouwens ook bijna alle andere snacks uit de snackbar in bereiden. Sterker nog: met behulp van een bakblik kun je ook taart of een ovenschotel maken. Met een grillrek grill je vlees of vis.

De Consumentenbond test airfryers op onder meer diepvriesfrites en snacks bakken, uiterlijk + krokantheid frites bij maximale portie, en uiterlijk + smaak quiche lorraine. In totaal zijn er 66 airfryers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een exemplaar van Ninja komt als Beste uit de Test. Een airfryer van Inventum is Beste Koop. Er komen meerdere airfryers als Beste uit de Test, maar we lichten het model van Ninja uit omdat die op dit moment het goedkoopst is.

Beste uit de Test: Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer AF300EU

Volledig scherm Beste uit de Test: Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer AF300EU © Consumentenbond

De Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer AF300EU is een airfryer met twee aparte lades waarin je 5 porties friet van 250 gram kunt bakken. Deze maximale hoeveelheid is snel klaar. Maar niet alleen met de patatjes weet deze Ninja wel raad. Ook een quiche lorraine is er prima mee te bereiden, net als chocolade cake, drumsticks, chocolade taart en Vietnamese loempia’s.

Erg handig is dat je in deze airfryer je patat en je snacks in aparte bakken kunt bereiden. Als je de juiste tijd instelt, zijn alle gerechtjes tegelijk klaar. Hij is bovendien na bewezen diensten makkelijk schoon te maken. En kom je er niet helemaal uit? Geen probleem: de handleiding is erg duidelijk.

Toch zijn er wel wat minpuntjes te noemen. Als je in 2 bakpannen tegelijkertijd bakt, kost dat aardig wat stroom. Gebruik je slechts 1 pan dan is het energieverbruik meteen stukken lager. Met een gewicht van meer dan 8 kilo is de Ninja best zwaar.

Beste Koop: Inventum GF500HLD

Volledig scherm Beste Koop: Inventum GF500HLD © Consumentenbond

Een stuk goedkoper en nog steeds met goede prestaties is de Inventum GF500HLD (dit is de rvs uitvoering). Het uiterlijk en de smaak van de quiche lorraine die er uit komt, is goed. De Vietnamese loempia’s zijn uitstekend. Alleen het uiterlijk van de friet is wat minder.

Sommige patatjes zijn te donker en andere nog te slap. Desondanks blijkt een portie frites lekker te smaken. Dat de friet er wat minder goed uit ziet, komt omdat de temperatuur nogal schommelt. Als je graag frites wilt, kun je het beste ovenfrites of airfryer-frites gebruiken.

Ronduit vreemd is dat er volgens de handleiding wel 2000 gram friet in past in de. In werkelijkheid blijkt dit niet te kloppen. Er past 1000 gram patat in, goed voor 4 porties van 250 gram. Daar staat tegenover dat je de handleiding eigenlijk helemaal niet nodig hebt, want het gebruik spreekt voor zich.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

