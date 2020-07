‘Geroosterde marshmallows zijn het grootste feest van de camping’

Buiten KokenLaat de luxe keuken even links liggen. Deze zomer ontdekken we de charme van buiten koken. Van primitief op vuur tot chic met een moderne barbecue.

Zon op de huid, tenen in het gras en zittend je maaltje koken op een eenpitsgasstelletje. Vogeltjes fluitend op de achtergrond en een drankje erbij. Dat is het ultieme buiten koken voor Judith Miedema van Caravanity, een platform voor de restyling van caravans dat ook een kookboek heeft uitgebracht. ,,Koken op de camping is echt onthaasten. Neem de tijd en geniet.’'

Genieten gaat Miedema deze zomer zeker doen. Ze legt momenteel de laatste hand aan de restyling van haar oude caravan. ,,Alles moet daarbij kloppen. Ook het campingservies. Je kunt natuurlijk een allegaartje van zolder trekken, maar ik kan echt gelukkig worden van een mooi servies. Ik word happy van de slakom, de bordjes die helemaal bij de sfeer van de caravan passen. Daar geniet ik van. Mijn kampeerplekje fleur ik ook altijd op met gezellige vlaggetjes en leuke lampjes.’'

Wat absoluut niet mag ontbreken bij de campingspullen, is een compact gaspitje van Cadac. ,,Ik kook nooit in de caravan. Ik hou er niet van om daarna in de lucht van de pannenkoeken te moeten slapen. Daarom gaat de Cadac altijd mee. Die is perfect. Persoonlijk is de Citi Chef 40 mijn favoriet. Die is hip en in drie kleuren te krijgen. Je kunt er op koken, maar ook op barbecueën en pizza’s bakken.’'

Pizza met courgette en brie

Pizza is het perfecte eten voor op de camping, vindt Miedema. ,,Je kunt er zo ontzettend mee variëren. Pizza met courgette en brie is bijvoorbeeld heerlijk. Het is een combinatie die je niet zou verwachten, maar die wel lekker is. En juist het variëren en uitproberen, maakt het verrassend. Soms pak ik op de camping een kant-en-klare bodem, maar vaak maak ik het ook zelf. Dat gaat prima, ook tijdens het kamperen.’'

Quote Vergeet niet het rooster van de barbecue met folie te bekleden Judith Miedema De restyler van caravans heeft een duidelijke boodschap voor de kampeerkok. ,,Durf jezelf te verrassen. De pannenkoeken en de pasta kennen we wel. Ontdek lokale winkeltjes en experimenteer met ingrediënten, maar hou het wel simpel.’'

Een campingmaaltijd is niet compleet zonder deze af te sluiten met geroosterde marshmallows. ,,Dat is wat mij betreft toch wel het grootste feest van een campingmaaltijd. Het geeft mij altijd het ultieme vakantiegevoel en dit gaat heel makkelijk boven het vuur van de Cadac. Wel een tip: leg er een stukje zilverfolie op, want dat plakkerige spul wil je echt niet op je rooster hebben. En wil je het nog specialer maken omdat het nu eenmaal vakantie is, dan smelt je tijdens het roosteren in een gevouwen foliebakje een klein beetje chocolade waar je de marshmallow in kunt dopen. Als dat geen feestje is. Heerlijk met een kopje koffie.’'

Gamba’s pil pil voor 4 personen

Ingrediënten

35 à 40 rauwe gepelde gamba’s (je herkent ze aan hun grijze kleur)

4 teentje knoflook

250 ml olijfolie extra vergine

100 ml witte wijn

1 tl paprikapoeder

20 cherrytomaatjes

Stokbrood

Bereiding

Verwijder de zwarte ader (het darmkanaal) en de staart van de gamba’s. Snijd de knoflook in dunne plakjes en meng door de olijfolie. Voeg de gamba’s toe en laat dit een kwartier tot een uur in de koeling staan, zodat de smaken zich goed kunnen vermengen.



Doe het mengsel in de koekenpan, voeg 100 ml witte wijn toe, de paprikapoeder en de cherrytomaten. Verwarm alles. De pil pil is klaar als de gamba’s roze kleuren.



Het stokbrood kun je heerlijk dopen in de knoflookolie.



Tip: hou je van pittig? Voeg een snufje chili- of cayennepeper toe. De smaak van knoflook neutraliseer je door wat gehakte verse peterselie of bieslook toe te voegen.

