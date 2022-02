Gehakt met maiskolven uit de airfryer en zes andere maaltijden die zo op tafel staan

Frittata met tomaat, champignon, paprika en feta Frittata betekent vrij vertaald vanuit het Italiaans ‘gebakken’. Deze versie is dat precies. De eieren, paprika, champignons en prei geven je een lekker en makkelijk vegetarisch eenpansgerecht voor de lunch of het avondeten.

Haricots verts salade met knapperige ham Deze salade van haricots verts is ideaal als lunch, maar kun je ook opdienen als bijgerecht of lichte avondmaaltijd. Door de boontjes kort te koken blijven ze lekker knapperig. Dat past goed bij de knapperig gebakken rauwe ham.

Mexicaanse viswrap met bonensalsa en rode kool

In de Mexicaanse keuken worden vaak groenten of fruit ingelegd in azijn of limoensap. In dit recept gebruik je rode kool en rode ui. Die lekker zure ‘kick’ gaat goed samen met de pittige bonensalsa en kruidige kabeljauw.