Gebakken noedels met paddenstoelen: lekker met saisonbier of een pinot noir

koken en eten De 6 Linden in Heille is gastrono­misch paradijs

11 juli Hoe twee stedelingen plattelandsmensen werden door een oude boerderij om te bouwen tot restaurant en binnenkort ook B&B. In een notendop is dat het verhaal van Eelke Mol en Jesse Verdonk van restaurant De 6 Linden in Heille in West-Zeeuws-Vlaanderen.