Fusina leert toeristen nu online echte Hollandse pannenkoeken bakken: ‘Het zit hem in het flippen’

Kunnen toeristen dat een beetje, pannenkoeken bakken?

,,Het is niet zo moeilijk. Je hebt alleen melk, eieren en meel nodig. Ik geef al drie jaar pannenkoekenworkshops vanuit huis en weet dat het ’m in het psychologische aspect van het flippen van de pannenkoek in de lucht zit. Dat doen ze nergens anders in de wereld, alleen in Nederland. Veel toeristen denken: dat kan ik niet en dan gaat het ook mis. Als ik hen aanmoedig, gaat het wél goed.”



Dus eigenlijk bent u een verkapte psycholoog?

,,Nou ja, dat valt ook wel weer mee.”



Wat is dat toch, die aantrekkingskracht van de Hollandse pannenkoek?

,,Veel toeristen kennen de Amerikaanse pancakes en de Franse crêpes. Maar de Hollandse pannenkoek is toch tamelijk onbekend. Ik heb het idee dat veel mensen die thuiszitten het nu interessant vinden om iets te leren. Zo gaf ik laatst een workshop aan een groep Amerikaanse vrienden. De een in Florida, de ander in Los Angeles. Allemaal stonden ze live pannenkoeken met mij te bakken.”



Pannenkoeken bakken, hét alternatief voor de online pubquiz?

,,Wie had ooit gedacht dat die simpele Nederlandse pannenkoek verbinding schept in deze tijd?”



Komen die pannenkoeken u ondertussen niet de neus uit?

,,Ik eet niet altijd mee, anders zou ik tonnetje rond zijn. Ik heb vooral de grootste lol in mensen over de hele wereld ontmoeten.”



En vragen ze dan weleens: wilt u uw scherm even naar buiten keren, ­zodat we Amsterdam kunnen zien?

,,Dat gebeurt weleens. Ik woon aan de Amstel, met uitzicht over de Magere Brug. Dat vinden toeristen geweldig.”