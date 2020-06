Frisdrank zonder toevoegingen is minder slecht dan andere soorten: ‘Maar er zit nog steeds suiker in’

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod aan voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en geeft antwoord op de vraag: ‘En, is het wat?’ Ditmaal test voedingsdeskundige Desirée Marsman frisdrank zonder toevoegingen .

Nicole Horsmans en Daan Harterink werkten jarigen in de voedingsindustrie. Zij bij retailers, hij bij leveranciers. Ze zagen dat de ongezondste producten, met veel onnodige toevoegingen, heel populair waren. Dat wilden ze veranderen: de Nederlandse winkels moeten vol komen te staan met natuurlijke producten zonder onnodige toevoegingen, dat geldt ook voor de frisdranken. Daarom ontwikkelden zij Soof Sparkling. Een 100 procent natuurlijke frisdrank gemaakt van enkel fruit, bloemetjes, kruiden en bruiswater, zoals ze het zelf omschrijven.

Additieven

De frisdrank is ‘Nederlands enige frisdrank zonder toevoegingen’, volgens de slogan. Dat klinkt nogal extreem; alsof er in Nederland geen enkele frisdrank zónder toevoegingen is. Dus zonder toegevoegde suikers, zoetstoffen, kleur- en smaakstoffen. Dat klopt in feite, volgens voedingscoach Marsman, die de frisdrank testte. Al behoeft de uitspraak behoorlijk wat nuancering. ,,Er zijn best wat alternatieve dranken zonder additieven. Meestal verkrijgbaar bij de natuurwinkels, maar die komen allemaal uit het buitenland.’’

Of een product zonder additieven, ook wel E-nummers, ook daadwerkelijk beter voor je is, daar is discussie over. ,,Al met al is niet te zeggen of producten zonder E-nummers ook gezonder zijn, want daar is tot op heden nog niet voldoende onderzoek naar gedaan’’, zegt Sietse Orie, woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Overigens wordt vaak gesuggereerd dat E-nummers geen ‘natuurlijke’, of ‘pure’ stoffen zijn. En daarom dus minder gezond. Maar dat klopt niet helemaal. E-nummers hebben soms net zo goed een natuurlijke oorsprong. Neem nou: E330, dat is gewoon citroenzuur.’’

Frisdrank

Quote Als je zo graag een smaakje aan je water wilt, waarom maak je het dan gewoon niet zelf Desirée Marsman Natuurlijk of niet natuurlijk; van sommige stoffen kun je algauw teveel binnenkrijgen, benadrukt Marsman. Zoals bijvoorbeeld suiker; Soof Sparkling bevat geen toegevoegde suikers en zoetstoffen, wat een voordeel is, vindt zij. ,,Als je het vergelijkt met andere frisdranken, zoals Coca-Cola en Fanta, die bol staan van de toegevoegde suikers, komt Soof Sparkling er beter van af.’’ Frisdranken zijn om die reden ook niet opgenomen in de Schijf van Vijf, meldt Orie, want: ,,Suikerhoudende dranken zijn slecht voor je gebit, vergroten je kans op diabetes en overgewicht.’’

Soof Sparkling bevat daarentegen wél geconcentreerd vruchtensiroop, wat ook gewoon suiker is, volgens Marsman. ,,Je lichaam ziet dat als suiker. Ook al zitten er ook vitamines in, anders dan bij Coca Cola. Maar daarom zou ik het nog niet aanraden. Vruchtensiroop, vruchtenextract, of vruchtensap; het is allemaal suiker.’’

Cocktail

Je ziet de laatste jaren steeds meer bruiswater met smaakjes op de markt verschijnen, enigszins vergelijkbaar met Soof Sparkling. ,,Maar als je zo graag een smaakje aan je water wilt, waarom maak je het dan gewoon niet zelf’’, vraagt Marsman zich af. ,,Bijvoorbeeld: water met sinaasappel en een stokje kaneel, water met gekneusde basilicum, of water met citroen, komkommer, gember en munt. Allemaal zonder suiker en met ‘gewoon’ kraanwater. Dat laatste hydrateert optimaal, is goedkoop en goed voor het milieu, anders dan bruiswater’’, zegt zij.



Soof Sparkling ontleent zich prima om incidenteel te drinken, vindt Marsman. ,,Gewoon op een feestje uit het blikje, of als basis van een cocktail. Je kunt het mixen met gin of wodka. Ik denk dat het daarvoor wel geschikt is.’’