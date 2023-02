Feestmaaltijd jarige Marynte (9) valt in duigen door sushirestaurant dat niet levert: ‘Ineens verdwenen’

Wat Eten We Vandaag: Gevuld stokbrood caprese

Een echte klassieker uit de Italiaanse keuken, maar dan nét even anders: gevuld stokbrood caprese. Tijdens een avond borrelen mag een gevuld stokbrood met tomaat, mozzarella en basilicumblaadjes niet ontbreken. Plaats het geheel even in de oven om de mozzarella te laten smelten en buon appetito.

29 januari