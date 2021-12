Feestelijke fondue voor kerst die wél goed voor je is: zo bereid je hem

,,Het is kersttijd. Ook wij van Jansen & Jansen laten dan geregeld de teugels vieren. En hebben daarna weleens spijt. Dat hoort erbij, hè?”, zegt Janine Jansen, ook namens haar zus Annemieke. ,,Daarna ga je gewoon met frisse moed opnieuw op de laagcalorische toer. Of je last een heus vastendagje in. Niet dat je dan helemaal niks eet; gewoon zo weinig als je aankan. Dat is een goede graadmeter. De hele dag alleen een beetje yoghurt en fruit. Doet wonderen.”

De zussen geven een paar adviezen om je kerstdagen iets minder opgeblazen door te komen. ,,Begin bijvoorbeeld een diner niet met brood. Dat vult onnodig, en wel met arme koolhydraten. Tenzij het volkorenbrood is, en dan eet je er meteen ook niet zo veel van. Borrel niet met Franse kazen, want die zitten vol verzadigd vet. Maak geen gebonden soep maar een helder bouillonnetje. Vermijd zware botersauzen en puree op basis van boter en melk. Met name de Franse keuken grossiert in boter en volle-melkproducten. Zie ook die heerlijke aardappelgratin. Dat je het maar weet. Met echt wild zoals ree of fazant is eigenlijk weinig mis, het vlees zelf is goed, geen hormoon ingespoten, het dier heeft een goed leven gehad met afwisselende voeding rechtstreeks uit de natuur. Maar de vulling, tja, spek enzovoort, is natuurlijk een ander verhaal.”

Maar: het is wel Kerstmis, dus is het logisch dat je gewoon eet wat je lekker vindt, vinden de zussen. ,,Een beter excuus voor nodeloze calorieën is er niet. Ben je zoals wij dol op Franse kaas? Geniet ervan! Dat vertraagt waarschijnlijk meteen je consumptie. Dit alles geldt natuurlijk alleen voor de mensen die het zich gezondheidstechnisch kunnen permitteren.”

Quote Wat groenten betreft, paddenstoe­len doen het bijvoor­beeld voortreffe­lijk in deze situatie

Voor degenen die wél lekker willen eten maar geen zin hebben om zich na Kerstmis een gevulde kalkoen te voelen, is er altijd deze optie: miniporties. ,,Een eetlepel lekkere puree, bijvoorbeeld. Daar blijf je misschien vrolijker van dan van een bord vol. Verder willen we eigenlijk niet gaan, want bij onze filosofie hoort dat je bij tijd en wijle los moet gaan. Opnieuw: natuurlijk zijn er legio mensen die van hun dokter het een en ander niet mogen. Dan wordt het een ander verhaal”, nuanceert Annemieke Jansen.

Bouillonfondue: feestelijk én goed te verteren

Voor degenen die echt mager en/of zoutarm moeten of willen eten geven de zussen het recept van iets wat zij vroeger thuis vaak met Kerstmis aten: bouillonfondue. Janine Jansen: ,,Goed te verteren maar toch hartstikke feestelijk. Het maakt eigenlijk niet uit wat je erin doet; vis, vlees of groenten. Zelf zijn we vooral gecharmeerd van vis. Het wordt dan een soort Chinese fondue. Je kunt ook alles combineren, maar gebruik dan wel een aparte pan of pot voor de vis en een andere voor het vlees. Wat groenten betreft, paddenstoelen doen het bijvoorbeeld voortreffelijk in deze situatie. Serveer er dipsausjes op basis van plantaardige olie of yoghurt bij. Of doe iets met noten. Leef je uit, wij geven de basis.”

Bouillon voor 4 personen

Ingrediënten basisbouillon

2 uien

4 knoflooktenen

rijstolie

1 winterpeen

2 stengels bleekselderij

scheutje witte wijn

750 ml water

2 bosuien

2 blaadjes foelie

steeltjes van een bos peterselie

Bereiding

- Haal de verkleurde rokken van de ui en snij ze in vieren. Kneus de knoflooktenen. Bak ze in een grote koekenpan of in een wok. Snij de winterpeen in stukjes en de bleekselderij ook. Bak die ook mee. En daarna de bosuien en peterseliesteeltjes, in grove stukken. Tot slot de foelie. Blus het geheel af met een scheutje wijn en voeg dan het water toe. Laat het geheel een half uur koken. Zeef het en je hebt een basisbouillon die hartstikke zoutarm is.

- Hoef je niet per se zoutarm te eten, dan kun je de bouillon verder op smaak brengen met wat zout, of je gebruikt blokjes. Maar met Kerstmis is een volledig zelfgemaakt bouillonnetje wat meer op z’n plaats, en blokjes zijn in de regel erg zout. Voor een visbouillon kun je de visboer vragen om wat koppen en graten of een stuk witvis, die je even meekookt met de basisbouillon. Vlees moet langer trekken voor een smakelijke bouillon. Neem botten en soepvlees en laat die flink lang op een zacht pitje staan en voeg ten slotte de basisbouillon toe. Voor wat extra umami in een groentebouillon bak je een paar paddenstoelen, die je fijnmaalt en aan de basisbouillon toevoegt.

Volledig scherm Annemieke en Janine Jansen © Jansen & Jansen

Tips

1 Dit gaar je in de bouillon Voor de dis zelf kun je qua vis van alles gebruiken: kabeljauw, grote garnalen, zeewolf, zalm, sint-jakobsschelpen, mosselen en ga zo maar door. Voor vlees geldt hetzelfde, als het maar snel gaar is, natuurlijk. Wil je mager vlees, ga dan voor kip en kalkoen. Wild is ook een optie. Groenten kunnen natuurlijk ook, maar wel knapperige, zoals pastinaak, bleekselderij en paprika, naast de eerdergenoemde paddenstoelen.



2 Dit zijn de onmisbare dipsauzen Wij zijn fan van Griekse yoghurt met maar 5 procent vet. Dit is een uitstekende basis voor een dipsaus. U kunt ook kiezen voor een 50-50-mix van yoghurt en kwaliteitsmayonaise. Maak een flinke hoeveelheid basissaus en breng die naar believen op smaak met zout en peper. Verdeel de saus over een aantal schaaltjes. Let op: gun de uiteindelijke sausjes enige tijd om de smaken op elkaar in te laten trekken. Een paar uur in de koelkast doet wonderen, of maak ze de dag van tevoren.



3 Maak goede sauzen Voor een knoflooksaus meng je twee fijngemalen teentjes knoflook en een handje gesneden peterselie door de basissaus. Voor een whiskysaus een scheutje whisky, een beetje ketchup en worcestersaus. Een kerrie-gembersausje met kerriepoeder en een bolletje fijngesneden stemgember is ook heerlijk. Of rasp flink wat verse mierikswortel door de basissaus: lekker pittig. Een kaassausje krijg je met geraspte Parmezaanse kaas. Ga voor wasabipasta met koriander en lente-ui. Of mosterd of sinaasappel met saffraan. Je ziet: mogelijkheden te over!



4 Maak bijzondere sauzen Tijdens de research voor ons eerste kookboek ontdekten wij notensauzen zoals de Provençaalse aillade: bak een handje walnoten aan en meng ze in een vijzel met knoflook en olie. Of een Catalaanse picada: rooster een snee witbrood, maak die klein en bak het kruim met knoflook krokant. Doe er een paar amandelen en een paar hazelnoten bij en stamp dit alles eveneens in een vijzel met wat olie en knoflook tot een dikke saus. Ook die sauzen zijn heerlijk bij vis, vlees én groente.



Tot slot een frisse citroen-sinaasappelsaus (zónder de basissaus): pers twee sinaasappels en een citroen, zeef het sap en laat het inkoken. Een theelepeltje honing erdoor: zalig.

Annemieke en Janine Jansen schreven Hart voor je lijf (2020), Mooi mediterraan (2020) en Hartstikke mediterraan (2018). Zij noemen zich pleitbezorgers van de mediterrane keuken: maaltijden met de goede vetten en koolhydraten en met minder zout en suiker. Meer heerlijke mediterrane gerechten van de zussen vind je hier.

Tips, inspiratie en trucs nodig voor in de keuken: die vind je hieronder in de video's:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.