Extreem hoge prijzen voor graan, maar biertje blijft voorlopig betaalbaar

De graanmarkt laat forse prijsstijgingen zien. Soja, maïs en tarwe zijn allemaal flink duurder geworden. De vraag stijgt, terwijl het aanbod achterblijft. Daar profiteren de boeren van.



En dat terwijl ze wereldwijd hard zijn getroffen door de coronapandemie. In verschillende markten zakte de vraag flink in, met als gevolg lage prijzen voor producten. Zo hadden in Nederland de melkveehouders veel last van de sluiting van de horeca. Nu in veel landen de restaurants de deuren weer openen, merken ze bij FrieslandCampina direct dat de vraag naar bijvoorbeeld boter toeneemt. ,,Het aanbod blijft achter bij die toenemende vraag’’, zegt een woordvoerder van het zuivelconcern. En dus gaat de prijs omhoog.