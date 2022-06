Explosie van fastfoodketens langs snelweg: ‘Gemeenten stimuleren ongezonde levensstijl’

column Genieten van de kruidige geur van gras

Hoe lekker het is om in het gras te liggen, was ik even helemaal vergeten. Gek hè, want vroeger lag ik als kind bij ons achter in de tuin heel vaak in het gras. We speelden daar, deden allerlei spelletjes en gymnastische oefeningen en zochten er naar klavertjes vier. Ieder jaar sliep ik in een tentje in de tuin, net vakantie.

3 juni