Exclusief: Amsterdams grachtenwater voor 39 euro per fles

,,We willen laten zien dat elke zoetwaterbron drinkwater kan zijn, en dat het stom is om water in plastic flessen van ver te importeren’’, legt brand manager Liselotte van der Lugt uit. ,,We willen water zo lokaal mogelijk uit de bron halen.’’ Met een zuiveringsapparaat in een sloep voer Aquablu dinsdag door de grachten. Ter plekke tapten ze 50 flessen grachtwater en deelden glazen water uit aan voorbijgangers. ,,Het smaakt gewoon normaal, lekker’’, reageert een meisje na een wat vreemde blik. ,,Je zou niet zeggen dat het water uit de gracht is’’, zegt ze in een video van Aquablu. ,,Het smaakt vooral zacht volgens een paar mensen’’, zegt Van der Lugt.

Dode dieren

Aan het water is dan ook niets vreemds te zien. Het is doorzichtig, helder en ziet er precies uit als kraanwater. ,,Het systeem zuivert alles: dode dieren, fietsen en zelfs plas. 96 sensoren checken de kwaliteit van het water. Als er een ding niet goed is, komt er geen water uit het kraantje’’, zegt Van der Lugt. Ook bacteriën, virussen, hormonen en lood worden uit het water gefilterd.



Het grachtenwater is in beperkte oplage te koop voor 39 euro per fles. Van der Lugt: ,,Het is geen massaproduct, dit is alles wat er is. Het is vooral om te laten zien dat ons systeem goed genoeg is om zelfs het meest vieze water drinkbaar te maken.’’