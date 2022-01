Er rust een vloek op het horeca-avontuur van Mike: twee weken na overname brak pandemie uit

Koken & Eten Zo haal je het beste uit je airfryer: je kunt hem ook gebruiken voor het warm houden van eten

Gebruik jij je airfryer alleen maar om frieten in te bakken? Dan ben je zeker niet alleen. Toch is die airfryer veel meer dan een gezondere friteuse op basis van hete lucht. Onze culinair journaliste licht toe wat die airfryer allemaal in petto heeft.

17:58