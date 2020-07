Er is maar weinig gezonder dan noten (als je er niet te veel van snoept)

Als je er niet te veel van snoept, zijn weinig producten gezonder dan noten. Neem bijvoorbeeld de paranoot. ,,Twee per dag is hartstikke goed voor je”, weet Toine. De superfood bevat de stof selenium. ,,Dat helpt goed tegen virussen. In gebieden waar veel selenium in de grond zit, is minder corona en herstellen mensen sneller. Dat is onderzocht”, zegt Toines vrouw José. Verder zitten noten boordevol mineralen en gezonde vetten. ,,Dat helpt tegen cholesterol.”