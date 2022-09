Eiwitshakes zijn populair in de sportwereld, maar wat heb je er eigenlijk aan?

Koken & EtenJe vindt ze in allerlei verschillende soorten, maten, merken en smaken: eiwitshakes. Bij veel sporters behoort het drankje tot hun sportroutine en het is dan ook populair. Maar wat heb je er eigenlijk aan en heeft het altijd nut?

Proteïneshakes zijn erg populair. Je vindt ze zelfs bij de supermarkt. Of een shake nuttig is hangt er vanaf hoe intensief je traint en hoe vaak, zegt Gunilla Boomsma. Zij is zelfstandig sportdiëtist in Haarlem en begeleidt onder meer de A-selectie van voetbalclub AZ. ,,Als jij meerdere keren per dag traint is het een handige aanvulling.”

,,Een eiwitshake is een snelle en makkelijke manier om aan je eiwitten te komen. Eiwitten dragen bij aan herstel en de opbouw van je spieren. Maar zonder training natuurlijk ook geen opbouw, dus als je niet traint en wel een eiwitshake gaat nemen heeft dat geen enkele zin.”

Eiwitshakes zijn gemaakt van wei-eiwit, legt Boomsma uit. ,,Wei is een bijproduct dat ontstaat tijdens de productie van kaas. Het komt dus uit melk en is snel verteerbaar. De eiwitten uit melk zijn hoogwaardige eiwitten, dus het heeft een optimaal aminozuurprofiel voor het stimuleren van opbouw en/of behouden van spiermassa.”

Omdat een eiwitshake heel erg lijkt op het aminozuurprofiel in ons eigen lichaam, kunnen we het heel snel opnemen, zegt Boomsma. ,,Daardoor herstel je dus sneller op spierschadeniveau.” Maar als je veel tijd hebt om te herstellen zijn eiwitshakes niet nodig. ,,Dan kan je ook prima herstellen met vlees, ei of andere producten waar eiwit in zit.”

Quote Onze eiwitten vernieuwen op celniveau iedere 3 tot 4 uur, je moet dan dus ook in die frequentie een stelletje bouwstenen richting de spieren sturen Marja Ockeloen

Marja Ockeloen is sportdiëtist en verbonden aan het Maastricht UMC+. Ook zij benadrukt het belang van eiwitten voor je lichaam. ,,Onze eiwitten vernieuwen op celniveau iedere 3 tot 4 uur, je moet dan dus ook in die frequentie een stelletje bouwstenen richting de spieren sturen. Vergelijk het met Legoblokjes. Als je met Lego werkt is het makkelijk om de blokjes te sorteren en op kleur klaar te leggen, dat bouwt een stuk makkelijk. Dat geldt ook voor onze eiwitten die we dus iedere 3 tot 4 uur nodig hebben.”

,,Als sportdiëtist bij AZ heb ik te maken met jongens die iedere week een wedstrijd spelen en twee keer per dag trainen”, vertelt Boomsma. ,,De noodzaak van een eiwitshake is bij topsporters hoger dan bij een recreatief sporter, want die traint in de regel niet twee keer per dag. In principe heb je geen eiwitshakes nodig als je niet intensief traint. Maar de meeste mensen willen dat niet horen, want dat is niet sexy.”

Quote Veel mensen willen geen zuivelpro­duc­ten meer eten en kiezen daarom voor de plantaardi­ge eiwitsha­kes Gunilla Boomsma

Een volwassene heeft dagelijks 0,83 gram per kilogram lichaamsgewicht eiwit nodig. Volgens klinisch diëtist en voedingswetenschapper Marijke Berkenpas krijgen volwassen vrouwen dagelijks 68 gram eiwit binnen uit de basisvoeding, bij mannen is dit 88 gram. ,,Dit komt neer op 1 gram kilogram lichaamsgewicht. Voor de meeste mensen is deze inname meer dan voldoende, een eiwitshake heeft dan dus geen meerwaarde.”

Afhankelijk van het type sport, de frequentie, de duur en de intensiteit kan de eiwitbehoefte oplopen tot circa 2 gram per kilogram lichaamsgewicht. Berkenpas: ,,Maar je kunt dan ook aan je verhoogde eiwitbehoefte voldoen door je voeding aan te vullen met eiwitrijke producten zoals kwark, sojadrink, een omelet of een bonenschotel.”

,,Een eiwitshake is heel makkelijk, maar een flinke schaal kwark levert hetzelfde en het voordeel van kwark is dat daar ook nog andere stoffen in zitten, bijvoorbeeld calcium”, merkt Ockeloen op. ,,En als je er ook nog fruit aan toevoegt krijg je ook meteen vitamines, mineralen en vezels binnen. Een eiwitshake is dus niet de meest volwaardige invulling.”

,,Ik werk veel met topsporters en ben voorzichtig met het gebruik van eiwitshakes, omdat er stoffen in kunnen zitten die je dopingpositief kunnen maken, of die schadelijk zijn voor de gezondheid”, stelt Ockeloen. ,,Ik adviseer daarom altijd om een NZVT-getest product te gebruiken, dat staat voor Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen in Topsport.”

Hoewel wei-eiwitshakes populair zijn, is de plantaardige variant volgens Boomsma ook in opkomst. ,,Je ziet een verschuiving naar steeds meer vegetarisch en veganistisch eten. Veel mensen willen geen zuivelproducten meer eten en kiezen daarom voor de plantaardige eiwitshakes.”

Hoe maak je plantaardige eiwitshakes?

,,Vegetariërs en veganisten hebben 20 tot 30 procent meer eiwit nodig. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het plantaardige eiwit. Ons lichaam verteert dierlijke eiwitten beter en deze bestaan ook uit een completer setje bouwstenen”, aldus Berkenpas.



Om alle bouwstenen binnen te krijgen is het belangrijk om voedingsproducten te combineren, zegt Boomsma. ,,Dus bijvoorbeeld linzen en erwten, of rijst met kikkererwten.”

