Eindelijk! Horecastudent kan vanaf nu stage lopen in Turks en Hindoestaans restaurant

Koken & eten Zeven manieren om de horeca een hart onder de riem te steken

5 december Straks, als we eindelijk weer mogen, laten we het ons weer goed smaken in onze favoriete restaurants en cafés. Althans, als ze dan nog bestaan. Hoe kun je helpen? Zeven manieren om de horeca een hart onder de riem te steken.