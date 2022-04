columnHet thema van de Boekenweek dit jaar is een ode aan de eerste liefde. Dit omdat de eerste liefde misschien wel de meeste indruk maakt. Ik moest wel even in mijn geheugen graven naar mijn eerste liefde en wie nu een meeslepend en romantisch epos verwacht komt bedrogen uit.

Ik was als klein meisje namelijk behoorlijk verliefd op mijn buurjongetje. Een lief jochie met heel licht blond haar dat met zijn moeder samen in het laatste huis van onze straat woonde. Waar mijn liefde voor hem zich in uitte was vooral dat ik bij hem langs ging en met hem wilde buitenspelen. Hij bleef eten bij ons en ik bij hem, we liepen samen naar de kleuterschool en gingen in onze nieuwbouwbuurt op onderzoek uit. Meer was het niet. Toch maakte het indruk en weet ik al die jaren later nog hoe het voelde. Wij verhuisden niet veel later naar de stad en ik geloof niet dat ik hem daarna ooit nog gezien heb.

Als tiener was ik regelmatig verliefd, vooral op van die onbereikbare types, had ik een paar keer een vakantieliefde en was ik verder niet zo heel serieus. Ik had wel eens verkering maar ik wilde me niet echt vastleggen en liever mijn vrijheid behouden.

Toch zijn Man en ik nu alweer bijna 30 (!) jaar getrouwd en twee kinderen verder en eigenlijk ging dat vanzelf. Tuurlijk, er zaten wel eens wat hobbels in ons huwelijkspad maar die waren goed te doen en al met al is hij misschien wel mijn echte eerste liefde omdat ik voor hem die vrijheid op wilde geven of omdat hij mij veel vrijheid gunt.

Omdat de liefde door de maag gaat eten we dit weekend weer eens krabpoten. Kook in ongeveer 6 minuten een kilo verse krabpoten in kokend water en maak van verse koriander, mayonaise en citroensap een dip. Maak er een salade bij van geblancheerde zeekraal, lamsoren en bladeren van de kropsla en vier de liefde!