Eendenkroos moet voedselprobleem oplossen: ‘Boordevol eiwit, groeit snel en is lekker’

Pasta eendenkroos? Eendenkrooscurry? Kijk niet gek op als je dit soort gerechten binnenkort op het menu van je favoriete restaurant ziet staan. Volgens moleculair bioloog Ingrid van der Meer (Wageningen University & Research) zou eendenkroos wel eens snel op onze borden kunnen verschijnen.



,,Het zit boordevol eiwitten, groeit enorm snel en het is ook nog eens lekker.’’ Natuurlijk zou het eendenkroos dat we als voedsel gaan gebruiken niet echt uit de sloot komen, maar schoon geteeld worden, bijvoorbeeld in een kas.