Een wortel kan altijd

Ze zijn maar wat trots op hun producten bij de Maatschap Waverijn in Philippine. De familie Waverijn verbouwt onder meer aardappelen, granen, suikerbieten maar vooral wortelen. Christiaan Waverijn raakt daar niet snel over uitgepraat. Hij vind de lokale promotie van zijn product dan ook erg belangrijk.

,,Hier in de buurt verkopen we onze wortelen al via diverse supermarkten en boerderijwinkels”, zeg hij niet zonder trots. ,,Dat vinden we heel belangrijk. Niet alleen vanwege het feit dat er zo een korte keten ontstaat, maar tevens dat mensen weten dat we hier in Zeeuws-Vlaanderen zulke mooie producten telen en dat je die dus niet van ver hoeft te halen."

Wortelen bevatten veel bètacaroteen en zijn goed voor je ogen. Ze bevatten veel vezels en weinig calorieën en bevatten veel vitamines als A, B en C. Qua smaak zitten ze een beetje tussen fruit en groente in en je kunt ze niet alleen in een voor- en hoofdgerecht verwerken maar ook in een toetje. De wortelen die ze hier in Philippine verbouwen zijn winterwortels. ,,We werken hier planet-proof en duurzaam. En ik draag dan wel een bril, lacht Waverijn, ,,al jaren is er niets aan mijn oogsterkte veranderd, dus wie weet houdt dat toch met elkaar verband. We eten zelf natuurlijk veel wortelen. En omdat je ze op zoveel verschillende manieren kunt klaarmaken, raak je er nooit op uitgekeken.”

Peekluts

Het is tijd voor ‘peekluts’, beter bekend als ‘peen en juun’ of gewoon hutspot. Neem 750 gram winterwortelen en 750 gram bloemige aardappelen. Schil ze en kook ze samen met 1 grote ui. Stamp alles wanneer ze gaar zijn en meng er 25 gram boter en 50 milliliter melk door. Je kunt er stoofvlees, een rookworst of verse worst bij eten. Gewoon zo is het ook heel voedzaam.