Een warm Italiaans bad bij l’Angolo in Cadzand-Dorp

‘Pasen is toch de leukste tijd van het jaar, dan begint het voorjaar’

11:00 GOES - Jos van Zijl van Caringe Chocoladewerken in Goes specialiseerde zich 25 jaar geleden in chocoladewerken. Momenteel is hij druk met het maken van paashazen die 60 centimeter hoog en ongeveer tweeënhalf à drie kilo zwaar zijn.