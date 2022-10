Een tafel vol eten: zo maak je je gasten blij zonder stress

Koken & EtenOrganiseer je een diner voor vrienden, dan serveer je waarschijnlijk losse gerechten. Thuiskok Meike Krüger zet alles liever in één keer op tafel. Dat is niet alleen gezelliger, maar ook fijner voor de gastvrouw. In haar kookboek Een tafel vol vertelt ze hoe je de mooiste volle tafels presenteert aan je gasten.

Naast haar drukke bestaan als psychotherapeut en moeder staat Meike Krüger het liefst elke vrije minuut in de keuken. Ook reist ze graag de wereld rond om nieuwe kookideeën op te doen. Alles wat ze uiteindelijk op tafel zet, deelt ze op Instagram (@Mokumeet).

Deze week verscheen haar eerste kookboek: Een tafel vol. Hierin staat per hoofdstuk een ander land centraal – van Frankrijk, Italië tot Korea en Peru - en leert Meike je hoe je in een handomdraai de hele tafel vol met de heerlijkste gerechten zet. Bij Krüger worden de gerechten namelijk niet na elkaar geserveerd, nee, alles wordt tegelijk gepresenteerd.

Waarom zet je alle gerechten op hetzelfde moment op tafel?

,,Pas aan het begin van de negentiende eeuw, toen de eerste restaurants ontstonden, werd er voor het eerst in gangen gekookt. Omdat dat behapbaarder was voor de keuken. Tot die tijd werd alles in één keer opgediend, dat werd service à la Française genoemd. Daarmee kon je laten zien wat je allemaal hebt. Een tafel vol stond voor welvaart. Dat werd later vervangen door service à la Russe: het opdienen van gerechten in afzonderlijke gangen.”



,,Thuis zijn we ook op deze manier restaurantje gaan spelen. Terwijl in veel landen niet eens in gangen wordt gegeten, alles wordt zo op tafel gezet. Dat zie je veel bij Aziatische keukens. In China zet men de gerechten op tafel zodra ze klaar zijn.”

Quote Serveer je in gangen, dan worden gesprekken continu onderbro­ken en moeten gasten veel wachten Thuiskok Meike Krüger

En jij wil ons weer terugbrengen naar service à la Française?

,,Ja, want serveer je in gangen, dan worden gesprekken continu onderbroken en moeten gasten veel wachten. Daarnaast ziet iedereen of je een gerecht opeet of niet. Misschien vinden mensen het wel helemaal niet zo lekker, maar durven ze dat dan niet te zeggen en eten het toch maar op. Als je verschillende gerechten op tafel zet, kan iedereen zelf kiezen. Ook ideaal voor mensen met verschillende dieetwensen. En voor kinderen heel fijn, die hoeven niet heel de avond aan tafel te zitten.”



,,Ook voor de gastvrouw of gastheer is het veel fijner. Je staat niet heel de tijd in de keuken en kunt er gewoon gezellig bij gaan zitten. Ik was ook altijd tijdens een diner met diverse gangen bezig en met de volgende stappen. Vroeger ontspande ik pas bij het dessert, als alles gelukt was.”

Volledig scherm Thuiskok Meike Krüger. © Carrera culinair

Maar alles moet wel tegelijkertijd klaar zijn. Hoe pak je dat dan aan?

,,Dat heeft allemaal met een goede planning te maken. Stress is voor niemand leuk, niet voor jezelf en niet voor je gasten. Begin dus op tijd met de voorbereidingen. Doe ruim van tevoren boodschappen. Veel thuiskoks doen het op dezelfde dag als het diner. Dat zou ik nooit doen, ik ben als de boodschappen binnen zijn altijd al moe.”



,,Dingen die wat arbeidsintensiever zijn om te maken, zoals dumplings, arancini of piroshki’s, maak ik bijvoorbeeld op een vrije zondagmiddag en vries ik in. Ook kun je grotere porties maken van gerechten als curry’s en stoofgerechten. Ook die kun je gewoon invriezen. Als de gasten komen, zet ik de koude gerechten als eerst op tafel. Dan zijn die uit de keuken en uit mijn hoofd. Daarna ga ik pas koken of wokken.”

Kun je de gerechten ook gewoon op een woensdag maken voor jezelf of het gezin?

,,Natuurlijk, ieder gerecht is ook apart te koken. Na een drukke werkdag hoef je de tafel niet helemaal vol te zetten, je kunt ook kiezen voor twee of drie gerechten. En als mensen op woensdag bellen dat ze in het weekend willen komen eten, kun je alsnog een geslaagd diner organiseren. Er zijn heel wat gerechten waar je meer van kunt maken. Dan heb je alsnog een hele tafel vol. Ik wil dat iedereen op een ontspannen manier een etentje kan organiseren.”



Volledig scherm Thais banket volgens Meike Krüger. © Carrera culinair

De banketten zijn opgedeeld in landen. Welke keuken vind je zelf het lekkerst?

,,Ik ben zelf enorme fan van de Chinese keuken en dan met name van de Sichuankeuken. Daarnaast word ik erg blij van Thais eten, vanwege de frisse en pittige smaken. Maar bij iedere gelegenheid past wel weer een andere keuken. Gaat je dochter op reis naar Peru, dan maak je een Peruaans diner. Het Russische diner is perfect voor een avond waar je de hele tijd inloop hebt omdat alle gerechten uren op tafel kunnen staan. Maar het is maar net naar welk land je heimwee hebt of waar je zin in hebt.”



