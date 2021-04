Een portie oud-Rotterdamse gezelligheid op bestelling; in Old Dutch is de klant nog altijd koning

Column Margot Verhaagen Mijn oude slaapkamer­tje is leeg, de keuken doet kaal aan

8 april Mijn ouderlijk huis staat sinds vorige week te koop. De plek die me zo dierbaar is kan ik straks niet zomaar meer bezoeken, een gek idee. De kersenboom in de tuin bloeit, de magnolia ook. Voor mijn moeder nam ik takken mee zodat ze er toch nog een beetje van kan genieten.