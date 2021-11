‘Een Kookboek’ van Vlaming Seppe Nobels uitgeroepen tot Gouden Kookboek 2021

De geur van cake voert ons even terug naar vroeger

Het was dus echt de aller-, aller-, laatste keer dat mijn ouders in hun oude huis op bezoek waren. Vanaf volgende week kan het echt niet meer. Ondanks dat mijn vader er tegenop zag, ging het heel goed en genoot hij zichtbaar van zijn oude stek. Hij was er al bijna vijf maanden niet geweest. De heer Parkinson ging ook mee natuurlijk, die hield zich wonder boven wonder gedeisd. Mijn moeder was er nog wel een paar keer geweest met mijn zus om spulletjes te halen. Nu ook weer vond ze nog schoteltjes, een boek en een verdwaalde vaas.

29 oktober