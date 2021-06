Een bubbel van gelukzaligheid bij Huisje James in Ugchelen

De New Orleans Gumbo van Leon Brevet

7:00 Ook nu restaurants sinds kort weer volledig open mogen, blijft deze krant chef-koks een podium geven. In de rubriek Zeeland Eet in 2021 vragen we ze hun signatuurrecept te bereiden. Vandaag chef-kok Leon Brevet van Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer. Hij maakt voor ons New Orleans Gumbo.