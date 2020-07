Edward Leenders woont in beroemd vijfsterrenhotel: ‘Mijn dochters zitten niet als prinsesjes boven’

Zeeland eet Tuinderij Plantalia: zelf oogsten en plukken

2 juli Het is misschien een beetje vergeten stukje Zeeland tussen de A58 en Vlissingen-Oost rond Ritthem, maar niet minder mooi. Daar ligt, op landgoed Ter Linde, Oest Farm & Stay, met een voedselbos waar je kunt kamperen en een moestuin waar aan de hand van de principes van permacultuur wordt gewerkt. De eigenaren hadden een stukje land over waar ze nog niet aan toe waren gekomen en daar is Karin Körver Plantalia begonnen.